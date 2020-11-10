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Биография Ирека Файзуллина
Биография Ирека Файзуллина
Ирек Энварович Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в городе Казани. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:30
2020-11-10T17:30
отставки и назначения - новости
казань
ирек файзуллин
справки
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Ирек Энварович Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в городе Казани.В 1985 году окончил Казанский инженерно-строительный институт (ныне Казанский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Кандидат экономических наук.В 1985-1989 годах – инженер, старший инженер кафедры металлических конструкций и испытания сооружений Казанского инженерно-строительного института.В 1989-1993 годах – главный инженер, директор Проектно-строительной организации "Татстройпроект".В 1993-1995 годах – председатель правления АО "Татстройпроект".В 1995-1997 годах – председатель правления ЗАО "Казстройдекор".В 1997-2002 годах – первый заместитель начальника объединения "Татавтодор".В 2002-2005 годах – генеральный директор ГУП "Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект".В 2005-2010 годах занимал посты заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана, генерального директора ГУП "Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект".В 2010-2020 годах – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана – главный архитектор Татарстана.22 января 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирека Файзуллина на должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 10 ноября 2020 года Госдума на пленарном заседании утвердила кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.Файзуллин награжден российским орденом Дружбы (2014), отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации (2018). Имеет награды республики Татарстан.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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отставки и назначения - новости, казань, ирек файзуллин, справки

Биография Ирека Файзуллина

17:30 10.11.2020
 
© Пресс-служба первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека ФайзуллинаИрек Файзуллин
Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Пресс-служба первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина
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Ирек Энварович Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в городе Казани.
В 1985 году окончил Казанский инженерно-строительный институт (ныне Казанский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Кандидат экономических наук.
В 1985-1989 годах – инженер, старший инженер кафедры металлических конструкций и испытания сооружений Казанского инженерно-строительного института.
В 1989-1993 годах – главный инженер, директор Проектно-строительной организации "Татстройпроект".
В 1993-1995 годах – председатель правления АО "Татстройпроект".
В 1995-1997 годах – председатель правления ЗАО "Казстройдекор".
В 1997-2002 годах – первый заместитель начальника объединения "Татавтодор".
В 2002-2005 годах – генеральный директор ГУП "Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект".
В 2005-2010 годах занимал посты заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана, генерального директора ГУП "Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект".
В 2010-2020 годах – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана – главный архитектор Татарстана.
22 января 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирека Файзуллина на должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
10 ноября 2020 года Госдума на пленарном заседании утвердила кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Файзуллин награжден российским орденом Дружбы (2014), отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации (2018). Имеет награды республики Татарстан.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Отставки и назначения - НовостиКазаньИрек ФайзуллинСправки
 
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