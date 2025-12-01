Рейтинг@Mail.ru
Еще два детсада и новые улицы построят в Кирове
15:26 01.12.2025
Еще два детсада и новые улицы построят в Кирове
Еще два детсада и новые улицы построят в Кирове
Строительство еще двух детских садов и новых улиц планируется в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона РИА Новости, 01.12.2025
Губернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Строительство еще двух детских садов и новых улиц планируется в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона
Комплексное развитие территорий в Кировской области глава региона Александр Соколов обсудил на рабочей встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.
"В Кировской области реализуется нацпроект "Инфраструктура для жизни", в составе которого 12 федеральных проектов. По данным Росстата, с начала года в регионе введено 451,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 1,4% больше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении.
Кировской области одобрен инфраструктурный кредит, который будет направлен на модернизацию котельных города Слободского и перевода их на газ. В настоящее время Слободской – один из крупнейших городов Кировской области – отапливается привозными и дорогими видами топлива, углем и мазутом, что существенно влияет на размер тарифа за отопление. Соколов рассказал, что сейчас идет работа по выбору концессионера для выполнения работ по созданию газовых котельных. Проведение работ запланировано в несколько этапов на 2025-2027 годы.
На встрече обсуждали планы по дальнейшей реализации проектов комплексного развития территорий. Кировская область успешно реализует проекты КРТ – всего их 42, начата работа по 40 проектам. В 2025 году в рамках проектов комплексного развития территорий Кировской области из федерального бюджета было выделено 170 миллионов рублей. С привлечением этих средств введена в эксплуатацию улица Анжелия Михеева в микрорайоне Урванцево города Кирова. Также ведется строительство детского сада на 260 мест на улице Торфяной в Кирове.
"В 2026-2028 годах планируется строительство еще двух детских садов. Также в рамках договоров КРТ планируется реконструкция улицы Песочной и строительство улицы 4-й Пятилетки в микрорайоне Чистые пруды, строительство улицы Дмитрия Козырева в микрорайоне Урванцево. Сейчас застройщики разрабатывают проектно-сметную документацию", - отмечается в сообщении.
Соколов подчеркнул, что Кировская область готова увеличить количество объектов в рамках реализации программы и просит Минстрой рассмотреть возможность выделения дополнительных средств региону на реализацию проектов. Файзулин отметил, что выделение средств возможно в случае перераспределения невостребованных средств субсидии при наличии необходимых документов от Кировской области и при условии положительного решения президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.
Еще одной темой обсуждения стал ход восстановительных работ Кировской области на территории Весёловского округа Запорожской области. Регионом-шефом сформирована аварийно-восстановительная бригада и активно ведутся работы по восстановлению и строительству необходимой инфраструктуры.
Кировская область, Строительство, Киров, Россия, Александр Соколов, Ирек Файзуллин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
