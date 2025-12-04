Рейтинг@Mail.ru
Файзуллин и Темрезов обсудили реализацию нацпроекта в Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесская Республика
 
13:41 04.12.2025
Файзуллин и Темрезов обсудили реализацию нацпроекта в Карачаево-Черкесии
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов провели... РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов провели рабочую встречу, где обсудили реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и входящего в его состав федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".
Во встрече также приняли участие и.о. заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Марат Урусов и и.о. министра строительства и ЖКХ региона Рашид Узденов.
"В первую очередь, поблагодарил Ирека Энваровича за системную поддержку нашей республики, в частности, в развитии социальной и коммунальной инфраструктуры, а также создания комфортных общественных пространств", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Кроме того, на встрече обсудили планы по благоустройству и созданию комфортной городской среды. Карачаево-Черкесия уже пять раз становилась победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. "Следующая цель – благоустройство западной территории Парка культуры и отдыха "Зеленый остров" в Черкесске. Мы подготовили конкурсный проект и надеемся на поддержку федерального центра", – отметил Темрезов.
Он добавил, что основное внимание на встрече уделили вопросам модернизации коммунальной системы. Обсудили с министром проекты, требующие внимания и поддержки со стороны министерства строительства и ЖКХ РФ. Это реконструкция очистных сооружений в поселке Домбай, обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов Карачаевского района, а также строительство очистных сооружений в станице Зеленчукской и поселке Правокубанский.
"Заручился поддержкой Ирека Энваровича в реализации дальнейших планов по комплексному обновлению жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесии", – заключил глава региона.
