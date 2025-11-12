В Госдуме оценили идею создания домовых чатов в мессенджере Мах

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для создания домовых чатов для каждого многоквартирного дома в РФ в мессенджере Мах требуется совершенствование законодательной базы, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В среду министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что для каждого многоквартирного дома в стране до конца 2025 года должен быть создан домовой чат в мессенджере Max.

"На сегодняшний день для реализации предложения о создании или переносе домовых чатов в многоквартирных домах в национальный мессенджер Мах потребуется совершенствование законодательной базы", - сказал Якубовский

Как уточнил парламентарий, в настоящее время само понятие "домовой чат" не закреплено в нормативных актах, а значит - нет ответственного лица, которое официально несет за него ответственность.

"В практике чаще всего эту функцию берут на себя управляющие компании, ТСЖ или советы собственников. Однако вся работа по созданию и переводу чатов пока ведется в формате рекомендательных писем от жилищных инспекций, без утвержденных правил и единых стандартов", - отметил он.

Якубовский добавил, что для эффективной работы данного механизма, который может стать полноценным инструментом коммуникации между жителями, управляющими организациями и органами власти, необходимо закрепить его правовой статус и определить ответственность за ведение.