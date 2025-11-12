https://ria.ru/20251112/gosduma-2054620831.html
В Госдуме оценили идею создания домовых чатов в мессенджере Мах
В Госдуме оценили идею создания домовых чатов в мессенджере Мах - РИА Новости, 12.11.2025
В Госдуме оценили идею создания домовых чатов в мессенджере Мах
Для создания домовых чатов для каждого многоквартирного дома в РФ в мессенджере Мах требуется совершенствование законодательной базы, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:43:00+03:00
2025-11-12T22:43:00+03:00
2025-11-12T22:44:00+03:00
россия
александр якубовский
ирек файзуллин
госдума рф
тсж
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1eeaced9075f2cba82fe2c5472b5aa3.jpg
https://realty.ria.ru/20251112/rossija-2054549374.html
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054508378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036800_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_afff4e28a160446d7c645bc349ca9700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр якубовский, ирек файзуллин, госдума рф, тсж, общество
Россия, Александр Якубовский, Ирек Файзуллин, Госдума РФ, ТСЖ, Общество
В Госдуме оценили идею создания домовых чатов в мессенджере Мах
Якубовский: создание домовых чатов в Мах требует совершенствования законов
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для создания домовых чатов для каждого многоквартирного дома в РФ в мессенджере Мах требуется совершенствование законодательной базы, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
В среду министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин
сообщил, что для каждого многоквартирного дома в стране до конца 2025 года должен быть создан домовой чат в мессенджере Max.
"На сегодняшний день для реализации предложения о создании или переносе домовых чатов в многоквартирных домах в национальный мессенджер Мах потребуется совершенствование законодательной базы", - сказал Якубовский
.
Как уточнил парламентарий, в настоящее время само понятие "домовой чат" не закреплено в нормативных актах, а значит - нет ответственного лица, которое официально несет за него ответственность.
"В практике чаще всего эту функцию берут на себя управляющие компании, ТСЖ
или советы собственников. Однако вся работа по созданию и переводу чатов пока ведется в формате рекомендательных писем от жилищных инспекций, без утвержденных правил и единых стандартов", - отметил он.
Якубовский добавил, что для эффективной работы данного механизма, который может стать полноценным инструментом коммуникации между жителями, управляющими организациями и органами власти, необходимо закрепить его правовой статус и определить ответственность за ведение.
"Только при наличии четкой нормативной базы можно говорить о системном подходе к цифровизации ЖКХ", - заключил он.