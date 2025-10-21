Гладков обсудил с Файзуллиным ситуацию в ЖКХ Белгородской области

БЕЛГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провели встречу, в ходе которой обсудили оперативную обстановку, подготовку к отопительному сезону, восстановление и развитие инфраструктуры, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Один из ключевых вопросов рабочей встречи — прохождение осенне-зимнего периода в Белгородской области. По данному направлению федеральное министерство и правительство региона ведут постоянное взаимодействие. В Белгородской области к осенне-зимнему периоду подготовлено 4,63 тысячи объектов жилищного фонда, 2,54 тысячи объектов социального значения, 761 котельная и более 4,3 тысячи километров коммунальных сетей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на объектах ЖКХ и энергетики региона сформировано 311 бригад для ликвидации аварийных ситуаций, включая 389 единиц спецтехники.

Также стороны обсудили формирование резервной тепловой генерации на социальных объектах Белгородской области. Глава региона доложил министру о мерах, которые предпринимаются в рамках контрактации по данному направлению. Правительство России выделило Белгородской области дополнительные средства из резервного фонда на формирование резервной генерации. На них регион приобретёт порядка 500 генераторов. Федеральный центр окажет дополнительную поддержку региону и по приобретению модульных котельных, чтобы стабилизировать ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства в преддверии зимнего сезона.

Кроме того, Гладков и Файзуллин обсудили реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни", в том числе объёмы строительства жилья, которое планируется ввести в эксплуатацию в регионе до конца года, а также обновление инфраструктуры с применением мер государственной поддержки.

"Благодарен за помощь министерству строительства и ЖКХ, правительству России и Иреку Энваровичу Файзуллину. Постоянная поддержка министерства и его лично помогает нам пройти эту сложную ситуацию", — подчеркнул губернатор Белгородской области.