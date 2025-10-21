Рейтинг@Mail.ru
Гладков обсудил с Файзуллиным ситуацию в ЖКХ Белгородской области - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
19:22 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/zhkkh-2049686787.html
Гладков обсудил с Файзуллиным ситуацию в ЖКХ Белгородской области
Гладков обсудил с Файзуллиным ситуацию в ЖКХ Белгородской области - РИА Новости, 21.10.2025
Гладков обсудил с Файзуллиным ситуацию в ЖКХ Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провели встречу, в ходе которой обсудили оперативную... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:22:00+03:00
2025-10-21T19:22:00+03:00
белгородская область
жкх
белгородская область
россия
ирек файзуллин
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751887029_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_c01bed0f62ae2e6b0e07880d1d6d2102.jpg
https://ria.ru/20251020/gladkov-2049419261.html
https://ria.ru/20251020/gladkov-2049437798.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751887029_424:0:3153:2047_1920x0_80_0_0_66df03cba57814188f8dccd4a8b49c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, белгородская область, россия, ирек файзуллин, вячеслав гладков
Белгородская область, ЖКХ, Белгородская область, Россия, Ирек Файзуллин, Вячеслав Гладков
Гладков обсудил с Файзуллиным ситуацию в ЖКХ Белгородской области

Гладков и Файзуллин обсудили ситуацию в ЖКХ Белгородской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды
Девушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Девушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провели встречу, в ходе которой обсудили оперативную обстановку, подготовку к отопительному сезону, восстановление и развитие инфраструктуры, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Один из ключевых вопросов рабочей встречи — прохождение осенне-зимнего периода в Белгородской области. По данному направлению федеральное министерство и правительство региона ведут постоянное взаимодействие. В Белгородской области к осенне-зимнему периоду подготовлено 4,63 тысячи объектов жилищного фонда, 2,54 тысячи объектов социального значения, 761 котельная и более 4,3 тысячи километров коммунальных сетей", - говорится в сообщении.
Девушка смотрит в окно - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Гладков отметил важность обеспечения жильем белгородских льготников
20 октября, 17:04
Кроме того, на объектах ЖКХ и энергетики региона сформировано 311 бригад для ликвидации аварийных ситуаций, включая 389 единиц спецтехники.
Также стороны обсудили формирование резервной тепловой генерации на социальных объектах Белгородской области. Глава региона доложил министру о мерах, которые предпринимаются в рамках контрактации по данному направлению. Правительство России выделило Белгородской области дополнительные средства из резервного фонда на формирование резервной генерации. На них регион приобретёт порядка 500 генераторов. Федеральный центр окажет дополнительную поддержку региону и по приобретению модульных котельных, чтобы стабилизировать ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства в преддверии зимнего сезона.
Кроме того, Гладков и Файзуллин обсудили реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни", в том числе объёмы строительства жилья, которое планируется ввести в эксплуатацию в регионе до конца года, а также обновление инфраструктуры с применением мер государственной поддержки.
"Благодарен за помощь министерству строительства и ЖКХ, правительству России и Иреку Энваровичу Файзуллину. Постоянная поддержка министерства и его лично помогает нам пройти эту сложную ситуацию", — подчеркнул губернатор Белгородской области.
Отдельно обсудили и благоустройство общественных пространств в Белгородской области. Пять проектов региона в этом году стали победителями во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Белгородской области составляют списки ИЖС с резервной генерацией
20 октября, 17:24
 
Белгородская областьЖКХБелгородская областьРоссияИрек ФайзуллинВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала