Россияне начали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX - РИА Новости, 06.12.2025
10:08 06.12.2025 (обновлено: 12:44 06.12.2025)
Россияне начали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX
Россияне начали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX - РИА Новости, 06.12.2025
Россияне начали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX
Россияне стали получать уведомления от "Госуслуг" о создании домовых чатов в MAX, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2025
общество, россия, ирек файзуллин, технологии, красногорск, мессенджер max
Общество, Россия, Ирек Файзуллин, Технологии, Красногорск, Мессенджер Max
Россияне начали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX

Россияне стали получать уведомления от Госуслуг о создании домовых чатов в MAX

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россияне стали получать уведомления от "Госуслуг" о создании домовых чатов в MAX, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Присоединяйтесь к официальному чату вашего дома. <…> В доме по адресу <…> Красногорск появился официальный чат в мессенджере МАХ" — говорится в сообщении.

Некоторые пользователи теперь могут войти на "Госуслуги" только через MAX
Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщал, что многоквартирные дома должны создать чаты жильцов на платформе до конца года.

Также в уведомлении перечислили плюсы официального чата.
"Безопасный, надежный — работает при блокировке интернета. <…> Ссылка на чат не меняется даже при смене управляющей компании — чат сохранится со всей историей. <…> Удобно отслеживать новую информацию — чат объединит всех соседей и заменит переписки в разных мессенджерах", — указано в нем.

Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
Канал Владимира Путина стал первым миллионником в MAX
