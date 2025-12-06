Россияне начали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россияне стали получать уведомления от "Госуслуг" о создании домовых чатов в MAX, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Присоединяйтесь к официальному чату вашего дома. <…> В доме по адресу <…> Красногорск появился официальный чат в мессенджере МАХ" — говорится в сообщении.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщал, что многоквартирные дома должны создать чаты жильцов на платформе до конца года.
Также в уведомлении перечислили плюсы официального чата.
"Безопасный, надежный — работает при блокировке интернета. <…> Ссылка на чат не меняется даже при смене управляющей компании — чат сохранится со всей историей. <…> Удобно отслеживать новую информацию — чат объединит всех соседей и заменит переписки в разных мессенджерах", — указано в нем.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".