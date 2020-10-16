https://ria.ru/20201016/snv-1580144607.html

Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению СНВ

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:00

2020-10-16T16:00

2020-10-16T16:02

россия

договор снв-3

сша

снв

справки

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Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был <a href="http://www.kremlin.ru/ref_notes/512" target="_blank">подписан</a> 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Параллельно с подписанием Договора российская сторона выступила с односторонним <a href="https://www.mid.ru/voenno-strategiceskie-problemy/-/asset_publisher/hpkjeev1aY0p/content/id/80474" target="_blank">заявлением</a> по противоракетной обороне. Новое соглашение по <a href="https://ria.ru/tag_SNV" target="_blank">СНВ</a> выработано на строго паритетной основе в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности. Договор предусматривает реальные, проверяемые и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. В результате таких сокращений имеющиеся у сторон суммарные количества средств СНВ через семь лет после вступления Договора в силу (к февралю 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать:– 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ);– 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ;– 1550 боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ.Юридическое ограничение числа зарядов в 1550 единиц не будет соответствовать их фактическому числу. Это связано с тем, что договор <a href="https://ria.ru/20100408/219625341.html" target="_blank">устанавливает новые правила</a> зачета ядерных зарядов за тяжелыми бомбардировщиками, за каждым из которых теперь числится один заряд. При этом фактическое число зарядов, которые может нести бомбардировщик, составляет в зависимости от типа от 12 до 24 ракет или бомб. Таким образом, реальное число боевых зарядов для каждой из сторон будет составлять примерно 2100 для России, и около 2400 для США, располагающих несколько большим числом тяжелых машин. Данный разрыв будет сокращаться по мере вывода американских бомбардировщиков B-1B из состава ядерных сил и их переоборудования под неядерные вооружения, которое исключает применение с них ядерного оружия без длительного обратного переоборудования.В отличие от СНВ-1, в этом договоре отсутствуют ограничения на площадь и число районов боевого дежурства подвижных грунтовых ракетных комплексов (типа "Тополь", "Тополь-М", "Ярс").Стороны свободны в определении структуры ядерной триады (совокупность носителей воздушного, морского и наземного базирования), и могут развертывать новые типы ракет и других носителей, уведомляя друг друга.В договоре отсутствуют ограничения на развертывание ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН).Договор запрещает базирование СНВ вне национальных территорий сторон.Договор не ограничивает развитие систем ПРО США, признавая лишь существование взаимосвязи между оборонительными и наступательными вооружениями.Помимо Договора, стороны подписали протокол к нему, который расшифровывает термины договора и устанавливает новые процедуры контроля за его выполнением.<strong>22 декабря 2010 года </strong>Договор СНВ <a href="https://ria.ru/20101223/312330136.html" target="_blank">ратифицировал</a> сенат конгресса США. <strong>25 января 2011 года </strong>Договор <a href="https://ria.ru/20110128/327440185.html" target="_blank">ратифицировала</a> Госдума, 26 января – Совет Федерации ФС РФ. <strong>5 февраля 2011 года </strong>глава МИД РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Хиллари Клинтон <a href="https://ria.ru/20110205/330689558.html" target="_blank">обменялись</a> в Мюнхене ратификационными грамотами Договора, и он вступил в силу. Он <a href="https://rg.ru/2019/09/12/mid-prodlenie-dogovora-snv-3-stalo-by-optimalnym-shagom.html" target="_blank">получил</a> неофициальное название СНВ-3. Документ <a href="https://ria.ru/20191107/1560655928.html" target="_blank">рассчитан на 10 лет</a> с возможной пролонгацией по взаимной договоренности сторон на пять лет.Для решения вопросов практической реализации Договора создана Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК), которая собирается два раза в год. К настоящему времени состоялось 18 сессий ДКК, последняя прошла в ноябре 2019 года в Женеве (Швейцария). <strong>К 5 февраля 2018 года</strong> (контрольной дате по договору) Россия свои обязательства по сокращению СНВ <a href="https://ria.ru/20200304/1568134361.html" target="_blank">выполнила полностью</a>. По состоянию на эту дату российский суммарный потенциал СНВ составил:– 527 единиц для развернутых МБР, БРПЛ и ТБ;– 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ;– 779 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ. США при наступлении контрольной даты тоже заявили о достижении согласованных суммарных количественных уровней СНВ. Однако выход на установленные Договором показатели был достигнут американской стороной в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из засчета части американских СНВ, объявленных "переоборудованными". Речь идет о 56 пусковых установках БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелом бомбардировщике В-52Н. США также отказались включать в засчет по ДСНВ четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, которые американцы переименовали в не предусмотренную Договором категорию "учебных шахт". По данным МИД РФ, с учетом этих средств превышение США разрешенного Договором суммарного количества ТБ и ПУ МБР и БРПЛ составляет 101 единицу.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. <strong>С 2018 года </strong>Российская Федерация неоднократно <a href="https://ria.ru/20200310/1568358365.html" target="_blank">ставила вопрос</a> о необходимости приступить к обсуждению продления действия Договора о СНВ после 5 февраля 2021 года. США заявили, что думают о продлении стратегического договора <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">СНВ-3</a> с Россией, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован. <strong>10 октября 2020 года</strong> в СМИ появилась <a href="https://ria.ru/20201014/prodlenie-1579752459.html" target="_blank">информация</a>, что спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков <a href="https://ria.ru/20201013/dsnv-1579672348.html" target="_blank">заявил</a>, что позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения потенциального соглашения по СНВ Москве давно известна, и она для России неприемлема. <strong>16 октября 2020 года</strong> президент России Владимир Путин <a href="https://ria.ru/20201016/dogovor-1580119862.html" target="_blank">предложил продлить</a> действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сша, снв, справки