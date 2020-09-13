https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html

Единый день голосования в России

Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (2001) и Федеральный... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T00:31

2020-09-13T00:31

2020-09-13T00:31

россия

единый день голосования в россии

справки

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Единый день голосования в России был <a href="http://www.kremlin.ru/news/16581" target="_blank">установлен федеральным законом</a> "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (2001) и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (2002) от 2 октября 2012 года (вступил в силу с 1 ноября 2012 года).Согласно закону, единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах. <a href="http://base.garant.ru/70235832/" target="_blank">Проведение выборов</a> в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в другие дни допускается в случаях досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, проведения повторных и дополнительных выборов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.Законом был снят запрет на совмещение дней голосования на выборах разного уровня, если в результате такого совмещения избиратель может проголосовать более чем по четырем избирательным бюллетеням.Одномандатные и многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет.Избирательные участки, участки референдума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий, исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума. Избирательные участки, участки референдума являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а также для всех референдумов субъектов РФ, местных референдумов.Участковые комиссии формируются сроком на пять лет, за исключением участковых комиссий, которые формируются на избирательных участках, участках референдума, образованных за пределами РФ, в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей, а также в иных определенных Федеральным законом местах. 4 ноября 2015 года президент России Владимир Путин <a href="https://ria.ru/politics/20151104/1313842145.html" target="_blank">подписал закон</a>, совмещающий <a href="https://ria.ru/_choice_RF_04092013" target="_blank">единый день голосования в России</a> с выборами в нижнюю палату парламента. 31 июля 2020 года был принят ряд поправок в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которым по решению избирательной комиссии голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру. 14 октября 2012 года в России <a href="http://ria.ru/politics/20121015/902643590.html" target="_blank">прошел первый единый день голосования</a>. В пяти регионах состоялись выборы губернаторов, а в шести регионах – парламентские выборы. Также состоялись выборы мэров Калининграда и подмосковных Химок и еще более четырех тысяч местных выборов и референдумов в 77 регионах страны.В 2013 году единый день голосования <a href="http://ria.ru/society/20130908/961724087.html" target="_blank">прошел в России 8 сентября</a>. В целом по стране состоялось около семи тысяч выборов, большей частью муниципальных – выборы мэров городов, глав администраций районов и сел, депутатов городских, сельских и районных советов. В 2014 году в единый день голосования, 14 сентября, выборы <a href="https://ria.ru/20140917/1024405631.html" target="_blank">прошли в 84 регионах РФ</a>. В 30 субъектах выбирали губернаторов, в 14 – депутатов законодательных собраний. Всего было назначено порядка шести тысяч выборов и референдумов регионального и местного уровня. В единый день голосования 13 сентября 2015 года выборы <a href="https://ria.ru/politics/20150913/1247525159.html" target="_blank">прошли в 84 субъектах страны</a>, всего замещалось свыше 92 тысяч мандатов различного уровня. В 21 регионе выбирали губернаторов, в 11 субъектах – депутатов региональных парламентов. В 2016 году единый день голосования был <a href="https://ria.ru/politics/20151104/1313842145.html" target="_blank">совмещен</a> с выборами в Государственную Думу и <a href="https://ria.ru/politics/20151020/1305255169.html" target="_blank">прошел 18 сентября</a>. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, губернаторов девяти регионов и депутатов 39 законодательных собраний, в разных точках страны <a href="https://ria.ru/election2016/20160917/1477189409.html" target="_blank">прошли многочисленные муниципальные выборы</a>, а также более 150 местных референдумов. Всего на единый день голосования были назначены более 5,3 тысячи выборов разного уровня, в общей сложности замещались более 39,5 тысячи мандатов. Лишь в трех регионах – Марий Эл, Калмыкии и Магаданской области – россияне не выбирали никого, кроме депутатов Госдумы. В 2017 году в единый день голосования, 10 сентября, <a href="https://ria.ru/politics/20170911/1502730128.html" target="_blank">состоялись выборы разного уровня</a> в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день избрали глав регионов, а в шести – депутатов региональных законодательных собраний. В двух одномандатных округах – Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область) – состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва. В 2017 году был <a href="https://ria.ru/politics/20170920/1505150754.html" target="_blank">применен новый механизм голосования</a> по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения. В 2018 году в единый день голосования, 9 сентября, <a href="https://ria.ru/society/20180827/1527316429.html" target="_blank">прошли как региональные </a>(выборы губернаторов региона и депутатов парламентов), так и федеральные выборы (дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам). В этот день <a href="https://ria.ru/20180910/1528203822.html" target="_blank">состоялись прямые выборы</a> глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. В 2019 году в единый день голосования, 8 сентября, выборы разного уровня <a href="https://ria.ru/20190909/1558469695.html" target="_blank">прошли в 85 регионах</a>. В 16 регионах из них прошло прямое голосование на выборах руководителей регионов, <a href="https://ria.ru/20190909/1558479457.html" target="_blank">прошли выборы в 13 заксобраний</a>, прямые выборы депутатов 21 городской думы. Впервые в России на трех участках выборов депутатов Мосгордумы <a href="https://ria.ru/20190918/1558814369.html" target="_blank">прошел эксперимент</a> по проведению электронного голосования. Итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%. В 2020 году ЦИК <a href="https://ria.ru/20200724/1574850502.html" target="_blank">принял решение</a> о том, что досрочное голосование состоится в течение двух предшествующих единому дню голосования 13 сентября дней, то есть 11 и 12 сентября. При этом комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут <a href="https://ria.ru/20200904/vybory-1576774874.html" target="_blank">работать</a> только в единый день голосования 13 сентября, досрочное голосование проходило бюллетенями для КОИБа, но в обычные переносные ящики с той же процедурой помещения бюллетеней в сейф-пакеты. Жители Курской и Ярославской областей смогли в порядке эксперимента <a href="https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576503068.html" target="_blank">проголосовать дистанционно</a> в течение трех дней на дополнительных выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единый день голосования в россии, справки