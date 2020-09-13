Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html
Единый день голосования в России
Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (2001) и Федеральный... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T00:31
2020-09-13T00:31
россия
единый день голосования в россии
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577085662_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_7ade968cd438041e83221e7745092365.jpg
Единый день голосования в России был <a href="http://www.kremlin.ru/news/16581" target="_blank">установлен федеральным законом</a> "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (2001) и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (2002) от 2 октября 2012 года (вступил в силу с 1 ноября 2012 года).Согласно закону, единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах. <a href="http://base.garant.ru/70235832/" target="_blank">Проведение выборов</a> в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в другие дни допускается в случаях досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, проведения повторных и дополнительных выборов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.Законом был снят запрет на совмещение дней голосования на выборах разного уровня, если в результате такого совмещения избиратель может проголосовать более чем по четырем избирательным бюллетеням.Одномандатные и многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет.Избирательные участки, участки референдума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий, исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума. Избирательные участки, участки референдума являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а также для всех референдумов субъектов РФ, местных референдумов.Участковые комиссии формируются сроком на пять лет, за исключением участковых комиссий, которые формируются на избирательных участках, участках референдума, образованных за пределами РФ, в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей, а также в иных определенных Федеральным законом местах. 4 ноября 2015 года президент России Владимир Путин <a href="https://ria.ru/politics/20151104/1313842145.html" target="_blank">подписал закон</a>, совмещающий <a href="https://ria.ru/_choice_RF_04092013" target="_blank">единый день голосования в России</a> с выборами в нижнюю палату парламента. 31 июля 2020 года был принят ряд поправок в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которым по решению избирательной комиссии голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру. 14 октября 2012 года в России <a href="http://ria.ru/politics/20121015/902643590.html" target="_blank">прошел первый единый день голосования</a>. В пяти регионах состоялись выборы губернаторов, а в шести регионах – парламентские выборы. Также состоялись выборы мэров Калининграда и подмосковных Химок и еще более четырех тысяч местных выборов и референдумов в 77 регионах страны.В 2013 году единый день голосования <a href="http://ria.ru/society/20130908/961724087.html" target="_blank">прошел в России 8 сентября</a>. В целом по стране состоялось около семи тысяч выборов, большей частью муниципальных – выборы мэров городов, глав администраций районов и сел, депутатов городских, сельских и районных советов. В 2014 году в единый день голосования, 14 сентября, выборы <a href="https://ria.ru/20140917/1024405631.html" target="_blank">прошли в 84 регионах РФ</a>. В 30 субъектах выбирали губернаторов, в 14 – депутатов законодательных собраний. Всего было назначено порядка шести тысяч выборов и референдумов регионального и местного уровня. В единый день голосования 13 сентября 2015 года выборы <a href="https://ria.ru/politics/20150913/1247525159.html" target="_blank">прошли в 84 субъектах страны</a>, всего замещалось свыше 92 тысяч мандатов различного уровня. В 21 регионе выбирали губернаторов, в 11 субъектах – депутатов региональных парламентов. В 2016 году единый день голосования был <a href="https://ria.ru/politics/20151104/1313842145.html" target="_blank">совмещен</a> с выборами в Государственную Думу и <a href="https://ria.ru/politics/20151020/1305255169.html" target="_blank">прошел 18 сентября</a>. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, губернаторов девяти регионов и депутатов 39 законодательных собраний, в разных точках страны <a href="https://ria.ru/election2016/20160917/1477189409.html" target="_blank">прошли многочисленные муниципальные выборы</a>, а также более 150 местных референдумов. Всего на единый день голосования были назначены более 5,3 тысячи выборов разного уровня, в общей сложности замещались более 39,5 тысячи мандатов. Лишь в трех регионах – Марий Эл, Калмыкии и Магаданской области – россияне не выбирали никого, кроме депутатов Госдумы. В 2017 году в единый день голосования, 10 сентября, <a href="https://ria.ru/politics/20170911/1502730128.html" target="_blank">состоялись выборы разного уровня</a> в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день избрали глав регионов, а в шести – депутатов региональных законодательных собраний. В двух одномандатных округах – Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область) – состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва. В 2017 году был <a href="https://ria.ru/politics/20170920/1505150754.html" target="_blank">применен новый механизм голосования</a> по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения. В 2018 году в единый день голосования, 9 сентября, <a href="https://ria.ru/society/20180827/1527316429.html" target="_blank">прошли как региональные </a>(выборы губернаторов региона и депутатов парламентов), так и федеральные выборы (дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам). В этот день <a href="https://ria.ru/20180910/1528203822.html" target="_blank">состоялись прямые выборы</a> глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. В 2019 году в единый день голосования, 8 сентября, выборы разного уровня <a href="https://ria.ru/20190909/1558469695.html" target="_blank">прошли в 85 регионах</a>. В 16 регионах из них прошло прямое голосование на выборах руководителей регионов, <a href="https://ria.ru/20190909/1558479457.html" target="_blank">прошли выборы в 13 заксобраний</a>, прямые выборы депутатов 21 городской думы. Впервые в России на трех участках выборов депутатов Мосгордумы <a href="https://ria.ru/20190918/1558814369.html" target="_blank">прошел эксперимент</a> по проведению электронного голосования. Итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%. В 2020 году ЦИК <a href="https://ria.ru/20200724/1574850502.html" target="_blank">принял решение</a> о том, что досрочное голосование состоится в течение двух предшествующих единому дню голосования 13 сентября дней, то есть 11 и 12 сентября. При этом комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут <a href="https://ria.ru/20200904/vybory-1576774874.html" target="_blank">работать</a> только в единый день голосования 13 сентября, досрочное голосование проходило бюллетенями для КОИБа, но в обычные переносные ящики с той же процедурой помещения бюллетеней в сейф-пакеты. Жители Курской и Ярославской областей смогли в порядке эксперимента <a href="https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576503068.html" target="_blank">проголосовать дистанционно</a> в течение трех дней на дополнительных выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577085662_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_a3c3af67c0c66342649a67af12951d34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, единый день голосования в россии, справки

Единый день голосования в России

00:31 13.09.2020
277
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушка досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре
Девушка досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (2001) и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (2002) от 2 октября 2012 года (вступил в силу с 1 ноября 2012 года).
Согласно закону, единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах.
Проведение выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в другие дни допускается в случаях досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, проведения повторных и дополнительных выборов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.
Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.
Законом был снят запрет на совмещение дней голосования на выборах разного уровня, если в результате такого совмещения избиратель может проголосовать более чем по четырем избирательным бюллетеням.
Одномандатные и многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет.
Избирательные участки, участки референдума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий, исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума. Избирательные участки, участки референдума являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а также для всех референдумов субъектов РФ, местных референдумов.
Участковые комиссии формируются сроком на пять лет, за исключением участковых комиссий, которые формируются на избирательных участках, участках референдума, образованных за пределами РФ, в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей, а также в иных определенных Федеральным законом местах.
4 ноября 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, совмещающий единый день голосования в России с выборами в нижнюю палату парламента.
31 июля 2020 года был принят ряд поправок в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которым по решению избирательной комиссии голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру.
14 октября 2012 года в России прошел первый единый день голосования. В пяти регионах состоялись выборы губернаторов, а в шести регионах – парламентские выборы. Также состоялись выборы мэров Калининграда и подмосковных Химок и еще более четырех тысяч местных выборов и референдумов в 77 регионах страны.
В 2013 году единый день голосования прошел в России 8 сентября. В целом по стране состоялось около семи тысяч выборов, большей частью муниципальных – выборы мэров городов, глав администраций районов и сел, депутатов городских, сельских и районных советов.
В 2014 году в единый день голосования, 14 сентября, выборы прошли в 84 регионах РФ. В 30 субъектах выбирали губернаторов, в 14 – депутатов законодательных собраний. Всего было назначено порядка шести тысяч выборов и референдумов регионального и местного уровня.
В единый день голосования 13 сентября 2015 года выборы прошли в 84 субъектах страны, всего замещалось свыше 92 тысяч мандатов различного уровня. В 21 регионе выбирали губернаторов, в 11 субъектах – депутатов региональных парламентов.
В 2016 году единый день голосования был совмещен с выборами в Государственную Думу и прошел 18 сентября.
Состоялись выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, губернаторов девяти регионов и депутатов 39 законодательных собраний, в разных точках страны прошли многочисленные муниципальные выборы, а также более 150 местных референдумов. Всего на единый день голосования были назначены более 5,3 тысячи выборов разного уровня, в общей сложности замещались более 39,5 тысячи мандатов. Лишь в трех регионах – Марий Эл, Калмыкии и Магаданской области – россияне не выбирали никого, кроме депутатов Госдумы.
В 2017 году в единый день голосования, 10 сентября, состоялись выборы разного уровня в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день избрали глав регионов, а в шести – депутатов региональных законодательных собраний. В двух одномандатных округах – Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область) – состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва. В 2017 году был применен новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения.
В 2018 году в единый день голосования, 9 сентября, прошли как региональные (выборы губернаторов региона и депутатов парламентов), так и федеральные выборы (дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам).
В этот день состоялись прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.
В 2019 году в единый день голосования, 8 сентября, выборы разного уровня прошли в 85 регионах. В 16 регионах из них прошло прямое голосование на выборах руководителей регионов, прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы. Впервые в России на трех участках выборов депутатов Мосгордумы прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%.
В 2020 году ЦИК принял решение о том, что досрочное голосование состоится в течение двух предшествующих единому дню голосования 13 сентября дней, то есть 11 и 12 сентября. При этом комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать только в единый день голосования 13 сентября, досрочное голосование проходило бюллетенями для КОИБа, но в обычные переносные ящики с той же процедурой помещения бюллетеней в сейф-пакеты.
Жители Курской и Ярославской областей смогли в порядке эксперимента проголосовать дистанционно в течение трех дней на дополнительных выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
100000
Обсудить 0
РоссияЕдиный день голосования в РоссииСправки
Рекомендуем
Скульптурная композиция на территории мемориального комплекса жертвам фашизма Змиевская балка в Ростове-на-Дон
Международный день памяти жертв фашизма
Юрий Бездудный
Биография Юрия Бездудного
Голосование на выборах
На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
Универсальный восьмиосный полувагон модели 12-541 конструкции Уральского вагоностроительного завода
Недозагрузка: как коронавирус отразился на грузоперевозках
Кинофестиваль Кинотавр
Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр"
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Мужчина голосует в единый день голосования
ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017
США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в Архангельске
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
День интернет-рекламы 2020 пройдет онлайн 10 октября
День интернет-рекламы 2020 пройдет онлайн 10 октября
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
09:09В Москве от COVID-19 вылечились 900 пациентов за сутки
Лента новостейМолния