ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Досрочное голосование осенью пройдет в течение 12 часов 11 и 12 сентября, заявила председатель ЦИК Досрочное голосование осенью пройдет в течение 12 часов 11 и 12 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

Памфилова напомнила, что принятый Госдумой закон, разрешающий проводить выборы различного уровня в течение трех дней, не распространяется на единый день голосования 13 сентября.

"Но ранее законодатель, исходя из той ситуации, которая сложилась, прежде всего в связи с пандемией, наделил нас возможностью в рамках наших полномочий расширять, то есть определять возможности и порядок досрочного голосования. То есть в данном случае это входит в нашу компетенцию, и мы не преминули этим воспользоваться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

По ее словам, это решение - "требование времени", поскольку несмотря на то, что пандемия "на излете", ситуация в разных регионах разная, успокаиваться рано, принимать все меры безопасности просто необходимо".

Она пояснила, что могут применяться следующие дополнительные формы организации голосования: досрочное голосование в помещении для голосования, досрочное голосование вне помещения для голосования, досрочное голосование на придомовых территориях и на территориях общего пользования, досрочное голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

"Досрочное голосование в соответствии с предусмотренными формами организации голосования и проводится в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8 до 20 часов по местному времени", - говорится в проекте порядка голосования? рассмотренном на заседании ЦИК.