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ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Досрочное голосование осенью пройдет в течение 12 часов 11 и 12 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:25
россия
элла памфилова
цик рф
политика
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https://ria.ru/20200616/1573013520.html
За три дня гораздо успешнее можно сделать нужные вбросы.Ну и нужно продолжать практику голосования в гаражах,походных повозках и палатках.
64
Ци(р)К уже сделал откат в конституции , что на этот раз ?!
49
5
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, элла памфилова, цик рф, политика

ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре

11:49 24.07.2020 (обновлено: 15:25 24.07.2020)
8944
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Избиратель в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Досрочное голосование осенью пройдет в течение 12 часов 11 и 12 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Памфилова напомнила, что принятый Госдумой закон, разрешающий проводить выборы различного уровня в течение трех дней, не распространяется на единый день голосования 13 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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"Но ранее законодатель, исходя из той ситуации, которая сложилась, прежде всего в связи с пандемией, наделил нас возможностью в рамках наших полномочий расширять, то есть определять возможности и порядок досрочного голосования. То есть в данном случае это входит в нашу компетенцию, и мы не преминули этим воспользоваться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
По ее словам, это решение - "требование времени", поскольку несмотря на то, что пандемия "на излете", ситуация в разных регионах разная, успокаиваться рано, принимать все меры безопасности просто необходимо".
Она пояснила, что могут применяться следующие дополнительные формы организации голосования: досрочное голосование в помещении для голосования, досрочное голосование вне помещения для голосования, досрочное голосование на придомовых территориях и на территориях общего пользования, досрочное голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
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"Досрочное голосование в соответствии с предусмотренными формами организации голосования и проводится в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8 до 20 часов по местному времени", - говорится в проекте порядка голосования? рассмотренном на заседании ЦИК.
Как пояснила Памфилова, речь идет о голосовании в течение 12 часов 11 и 12 сентября. "С 11 предлагается форма голосования досрочного... Именно в эти два дня дополнительные формы, способы голосования. И время у нас будет не так, как досрочка обычно проводится, эпизодически, в какое-то ограниченное время, а с 8 до 20 она будет проходить", - сказала она.
742114116
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РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
За три дня гораздо успешнее можно сделать нужные вбросы.Ну и нужно продолжать практику голосования в гаражах,походных повозках и палатках.
24 июля, 12:21
Николай Павлов
6010201
Ци(р)К уже сделал откат в конституции , что на этот раз ?!
24 июля, 12:37
Алексей Николаевич
4720000
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