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https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576503068.html
ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
ЦИК России проведет в понедельник общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на выборах в сентябре,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T00:12
2020-08-31T00:12
россия
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a> проведет в понедельник общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на выборах в сентябре, сообщила пресс-служба ЦИК.Проголосовать дистанционно на дополнительных выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам в сентябре смогут жители Курской и Ярославской областей. У них будет возможность отдать свой голос электронным дистанционным способом, начиная с 8.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября 2020 года, то есть в течение трех дней, включая основной день голосования.В общественном тестировании системы дистанционного электронного голосования 31 августа примут участие избиратели, подавшие заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в Сеймском одномандатном избирательном округе №110 в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> и Ярославском одномандатном избирательном округе №194 в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a>, а также представители экспертного сообщества.Также в ЦИК представят организационно-технические аспекты дистанционного электронного голосования.Ранее прошли два технологических тестирования системы с участием 30 тысяч человек, они полностью повторяли все этапы предстоящего голосования: регистрация заявки на участие в электронном голосовании, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование, подсчет голосов. Сбоев не было, в пиковые нагрузки система работала устойчиво.Подача заявлений на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> для жителей Курской и Ярославской областей по одномандатным округам началась 29 июля и завершится 8 сентября. Подать заявление можно через портал госуслуг. По данным ЦИК, заявки на участие в нем уже подали почти 15,5 тысячи избирателей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/golosovanie-1576303821.html
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россия, цик рф, политика

ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования

00:12 31.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ЦИК России проведет в понедельник общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на выборах в сентябре, сообщила пресс-служба ЦИК.
Проголосовать дистанционно на дополнительных выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам в сентябре смогут жители Курской и Ярославской областей. У них будет возможность отдать свой голос электронным дистанционным способом, начиная с 8.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября 2020 года, то есть в течение трех дней, включая основной день голосования.
В общественном тестировании системы дистанционного электронного голосования 31 августа примут участие избиратели, подавшие заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в Сеймском одномандатном избирательном округе №110 в Курской области и Ярославском одномандатном избирательном округе №194 в Ярославской области, а также представители экспертного сообщества.
Также в ЦИК представят организационно-технические аспекты дистанционного электронного голосования.
Ранее прошли два технологических тестирования системы с участием 30 тысяч человек, они полностью повторяли все этапы предстоящего голосования: регистрация заявки на участие в электронном голосовании, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование, подсчет голосов. Сбоев не было, в пиковые нагрузки система работала устойчиво.
Подача заявлений на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы РФ для жителей Курской и Ярославской областей по одномандатным округам началась 29 июля и завершится 8 сентября. Подать заявление можно через портал госуслуг. По данным ЦИК, заявки на участие в нем уже подали почти 15,5 тысячи избирателей.
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
25 августа, 19:06
ЦИК: при тестировании системы онлайн-голосования сбоев не было
3300117
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