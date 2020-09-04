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КОИБ будут работать только в основной день голосования 13 сентября

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать только в единый день голосования 13 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:35

2020-09-04T13:35

2020-09-04T13:35

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать только в единый день голосования 13 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.ЦИК ранее принял решение о том, что досрочное голосование состоится а течение двух предшествующих единому дню голосования 13 сентября дней, то есть 11 и 12 сентября."Голосование с комплексом обработки избирательных бюллетеней будет происходить только в единый день голосования 13 сентября. Досрочное голосование будет происходить бюллетенями для КОИБа, но в обычные переносные ящики с той же процедурой помещения бюллетеней в сейф-пакеты", - сказала Гришина на презентации "Золотого стандарта" наблюдения в Общественной палате.По ее словам, только по окончании голосования все бюллетени будут извлечены с соответствии с процедурой, с проверкой сейф-пакетов, а затем опущены в КОИБ.Она напомнила, что многие участки будут оборудованы системами видеофиксации."Когда бюллетени помещаются в КОИБ, то под видеокамеры также должна быть размещена табличка, где будет точно видно, что это не какие-то незаконные действия с бюллетенями, а специально предусмотренная законом и инструкциями ЦИК процедура по вводу в КОИБ бюллетеней избирателей, проголосовавших досрочно", - подчеркнула секретарь ЦИК.

https://ria.ru/20200904/vybory-1576725907.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общественная палата рф, цик рф, политика