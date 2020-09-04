https://ria.ru/20200904/vybory-1576774874.html
КОИБ будут работать только в основной день голосования 13 сентября
Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать только в единый день голосования 13 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:35
2020-09-04T13:35
2020-09-04T13:35
россия
общественная палата рф
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151667/97/1516679778_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_be1c578ad3245a32c56cab0912d15fb4.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать только в единый день голосования 13 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.ЦИК ранее принял решение о том, что досрочное голосование состоится а течение двух предшествующих единому дню голосования 13 сентября дней, то есть 11 и 12 сентября."Голосование с комплексом обработки избирательных бюллетеней будет происходить только в единый день голосования 13 сентября. Досрочное голосование будет происходить бюллетенями для КОИБа, но в обычные переносные ящики с той же процедурой помещения бюллетеней в сейф-пакеты", - сказала Гришина на презентации "Золотого стандарта" наблюдения в Общественной палате.По ее словам, только по окончании голосования все бюллетени будут извлечены с соответствии с процедурой, с проверкой сейф-пакетов, а затем опущены в КОИБ.Она напомнила, что многие участки будут оборудованы системами видеофиксации."Когда бюллетени помещаются в КОИБ, то под видеокамеры также должна быть размещена табличка, где будет точно видно, что это не какие-то незаконные действия с бюллетенями, а специально предусмотренная законом и инструкциями ЦИК процедура по вводу в КОИБ бюллетеней избирателей, проголосовавших досрочно", - подчеркнула секретарь ЦИК.
https://ria.ru/20200904/vybory-1576725907.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151667/97/1516679778_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_51f36598b15d5b591eb0e515871b925e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общественная палата рф, цик рф, политика
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать только в единый день голосования 13 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
ЦИК ранее принял решение о том, что досрочное голосование состоится а течение двух предшествующих единому дню голосования 13 сентября дней, то есть 11 и 12 сентября.
"Голосование с комплексом обработки избирательных бюллетеней будет происходить только в единый день голосования 13 сентября. Досрочное голосование будет происходить бюллетенями для КОИБа, но в обычные переносные ящики с той же процедурой помещения бюллетеней в сейф-пакеты", - сказала Гришина на презентации "Золотого стандарта" наблюдения в Общественной палате.
По ее словам, только по окончании голосования все бюллетени будут извлечены с соответствии с процедурой, с проверкой сейф-пакетов, а затем опущены в КОИБ.
Она напомнила, что многие участки будут оборудованы системами видеофиксации.
"Когда бюллетени помещаются в КОИБ, то под видеокамеры также должна быть размещена табличка, где будет точно видно, что это не какие-то незаконные действия с бюллетенями, а специально предусмотренная законом и инструкциями ЦИК процедура по вводу в КОИБ бюллетеней избирателей, проголосовавших досрочно", - подчеркнула секретарь ЦИК.