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КОИБ будут работать только в основной день голосования 13 сентября
Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать только в единый день голосования 13 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:35
2020-09-04T13:35
россия
общественная палата рф
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать только в единый день голосования 13 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.ЦИК ранее принял решение о том, что досрочное голосование состоится а течение двух предшествующих единому дню голосования 13 сентября дней, то есть 11 и 12 сентября."Голосование с комплексом обработки избирательных бюллетеней будет происходить только в единый день голосования 13 сентября. Досрочное голосование будет происходить бюллетенями для КОИБа, но в обычные переносные ящики с той же процедурой помещения бюллетеней в сейф-пакеты", - сказала Гришина на презентации "Золотого стандарта" наблюдения в Общественной палате.По ее словам, только по окончании голосования все бюллетени будут извлечены с соответствии с процедурой, с проверкой сейф-пакетов, а затем опущены в КОИБ.Она напомнила, что многие участки будут оборудованы системами видеофиксации."Когда бюллетени помещаются в КОИБ, то под видеокамеры также должна быть размещена табличка, где будет точно видно, что это не какие-то незаконные действия с бюллетенями, а специально предусмотренная законом и инструкциями ЦИК процедура по вводу в КОИБ бюллетеней избирателей, проголосовавших досрочно", - подчеркнула секретарь ЦИК.
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Новости
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россия, общественная палата рф, цик рф, политика

КОИБ будут работать только в основной день голосования 13 сентября

13:35 04.09.2020
192
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомплекс обработки избирательных бюллетеней
Комплекс обработки избирательных бюллетеней - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать только в единый день голосования 13 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
ЦИК ранее принял решение о том, что досрочное голосование состоится а течение двух предшествующих единому дню голосования 13 сентября дней, то есть 11 и 12 сентября.
Досрочное глосование на выборах - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 11:25
ЦИК уточнил, когда при досрочном голосовании запрещена агитация
"Голосование с комплексом обработки избирательных бюллетеней будет происходить только в единый день голосования 13 сентября. Досрочное голосование будет происходить бюллетенями для КОИБа, но в обычные переносные ящики с той же процедурой помещения бюллетеней в сейф-пакеты", - сказала Гришина на презентации "Золотого стандарта" наблюдения в Общественной палате.
По ее словам, только по окончании голосования все бюллетени будут извлечены с соответствии с процедурой, с проверкой сейф-пакетов, а затем опущены в КОИБ.
Она напомнила, что многие участки будут оборудованы системами видеофиксации.
"Когда бюллетени помещаются в КОИБ, то под видеокамеры также должна быть размещена табличка, где будет точно видно, что это не какие-то незаконные действия с бюллетенями, а специально предусмотренная законом и инструкциями ЦИК процедура по вводу в КОИБ бюллетеней избирателей, проголосовавших досрочно", - подчеркнула секретарь ЦИК.
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РоссияОбщественная палата РФЦИК РФПолитика
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