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ЧП с журналистами российских СМИ в мире в 2017-2020 годах
22 июля в США силовики напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:02
сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574711790_631:0:2592:1103_1400x0_80_0_0_f69c105f136b595dc2801e7a759507fa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, справки

ЧП с журналистами российских СМИ в мире в 2017-2020 годах

15:02 22.07.2020
180
© РИА Новости / Зак Вилкинсон / Перейти в фотобанкСотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
© РИА Новости / Зак Вилкинсон
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2020

22 июля в США силовики напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров.
31 мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции – ему брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы.

2019

1 мая корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции. Журналистка находилась в центре беспорядков и снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Стражи порядка, пытавшиеся разогнать хулиганов, избили ее несмотря на то, что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске – соответствующая наклейка. Врачи парижского госпиталя диагностировали у Ивановой сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья.
20 апреля съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел со стороны украинских силовиков в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка. Огонь открыли с направления Авдеевки, которая находится под контролем Киева. В это время съемочная группа ВГТРК готовила репортаж о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе поселка Спартак на территории ДНР.

2018

8 декабря корреспондент РИА Новости Виктория Иванова пострадала от слезоточивого газа на акции протеста в Париже.
1 декабря корреспондент ВГТРК Дарья Григорова получила травму ноги и отравление слезоточивым газом, ведя репортаж с Елисейских полей в Париже, где проходили массовые протесты против повышения цен на бензин.
24 ноября стало известно, что съемочная группа RT пострадала при освещении протестов в Париже. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщала, что у оператора RT France небольшая травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, а в стрингера видеоагентства Ruptly попали камнем.
17 августа съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных в Донбассе. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Старомихайловка. Как сообщил спецкор ВГТРК Андрей Руденко, никто из журналистов не пострадал.
18 мая съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе. Ранены звукооператор Игорь Уклеин и еще один член группы Павел Выдрин. Съемочную группу возглавлял военный корреспондент Александр Сладков.
1 мая корреспондент РИА Новости пострадала в результате применения полицией слезоточивого газа в ходе столкновений с устроившими беспорядки на первомайском шествии в Париже.
11 апреля Минобороны России сообщило, что автобус с представителями российских СМИ, возвращающимися после подготовки сюжета о Восточной Гуте (Сирия), был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. Трое журналистов получили легкие ранения ног, они на месте получили всю необходимую медицинскую помощь и были направлены в госпиталь.

2017

10 декабря корреспондент РИА Новости пострадал от применения гранат со слезоточивым газом в ходе столкновений израильской полиции с палестинцами в Вифлееме.
6 ноября журналисты телеканалов НТВ и "Звезда" были ранены в Сирии при взрыве фугаса. Журналисты работали в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, когда произошел подрыв управляемого фугаса. Пострадали сотрудники НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов и журналисты "Звезды" Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский, а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра.
24 сентября корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел в Дейр-эз-Зоре, один из снарядов разорвался возле его машины, журналист не пострадал.
30 августа съемочная группа телеканала "Россия 24" попала под обстрел украинских силовиков под Донецком во время съемок сюжета о соблюдении "школьного перемирия", никто не пострадал.
16 августа журналисты телеканала "ТВ Центр" попали под обстрел со стороны украинских силовиков в Горловке. Огонь велся с позиций 128 бригады вблизи населенного пункта Новолуганское. Никто не пострадал.
8 мая французская полиция избила журналиста Sputnik France во время манифестации против итогов выборов в Париже, у нее отняли защитную каску и попытались разбить телефон.
31 января оператор российского телеканала Life получил ранение в ногу во время обстрела Киевского района Донецка.
29 января съемочная группа российского телеканала НТВ оказалась в зоне обстрела в городе Макеевка в Донбассе. Инцидент произошел во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки, никто не пострадал.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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