В ДНР заявили, что журналисты "ТВ Центра" попали под обстрел в Горловке

ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Журналисты телеканала "ТВ Центр" попали под обстрел со стороны украинских силовиков в Горловке в среду днем, никто не пострадал, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В районе 14.00 с позиций 128 бригады вблизи населенного пункта Новолуганское был произведен обстрел из минометов и гранатометов окраин поселка Гольмовский (под контролем ДНР — ред.). Под прицельный обстрел украинских силовиков попали журналисты телеканала "ТВ Центр". К счастью, никто не пострадал", — сказал Басурин.

По его словам, при этом украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу 128 бригады ВСУ распространили информацию о якобы обстреле ополченцами подконтрольного ДНР поселка Зайцево на северной окраине Горловки в момент выдачи жителям гуманитарной помощи от Красного креста.

"Это очередная ложь, направленная на дискредитацию ВС ДНР. Наблюдателями СЦКК (совместного центра контроля и координации — ред.) в указанном районе нарушений режима прекращения огня с нашей стороны не зафиксировано", — добавил Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.