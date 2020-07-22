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Первый канал рассказал подробности нападения на журналистов в США
Освещавшие протесты в американском Портленде журналисты Первого канала, на которых напали силовики, серьезно не пострадали, но оборудование разбито, сообщил РИА РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:27
кирилл клейменов
портленд
сша
в мире
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кирилл клейменов, портленд, сша, в мире

Первый канал рассказал подробности нападения на журналистов в США

13:27 22.07.2020
2202
© РИА Новости / Зак Вилкинсон / Перейти в фотобанкПротесты в Портленде
Протесты в Портленде
© РИА Новости / Зак Вилкинсон
Перейти в фотобанк
Протесты в Портленде. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Освещавшие протесты в американском Портленде журналисты Первого канала, на которых напали силовики, серьезно не пострадали, но оборудование разбито, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Кирилл Клейменов.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
"Действительно, группа наша пострадала во время беспорядков в Портленде, это правда. Пострадала от рук, по всей видимости, силовиков. Аппаратура пострадала. Но, к счастью, люди, живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм. Надеюсь. Посмотрим, что там у оператора с рукой", - рассказал Клейменов.
Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
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