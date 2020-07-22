Первый канал рассказал подробности нападения на журналистов в США

"Действительно, группа наша пострадала во время беспорядков в Портленде, это правда. Пострадала от рук, по всей видимости, силовиков. Аппаратура пострадала. Но, к счастью, люди, живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм. Надеюсь. Посмотрим, что там у оператора с рукой", - рассказал Клейменов.