https://ria.ru/20200722/1574712742.html
Первый канал рассказал подробности нападения на журналистов в США
Освещавшие протесты в американском Портленде журналисты Первого канала, на которых напали силовики, серьезно не пострадали, но оборудование разбито, сообщил РИА РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:27
2020-07-22T13:27
кирилл клейменов
портленд
сша
в мире
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2
портленд
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл клейменов, портленд, сша, в мире
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Освещавшие протесты в американском Портленде журналисты Первого канала, на которых напали силовики, серьезно не пострадали, но оборудование разбито, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Кирилл Клейменов
.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде
. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
"Действительно, группа наша пострадала во время беспорядков в Портленде, это правда. Пострадала от рук, по всей видимости, силовиков. Аппаратура пострадала. Но, к счастью, люди, живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм. Надеюсь. Посмотрим, что там у оператора с рукой", - рассказал Клейменов.
Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.