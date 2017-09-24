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Война в Сирии
Война в Сирии

В Сирии корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел

18:4224.09.2017
(обновлено: 19:01 24.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 24 сен — РИА Новости. Квартал Бхелие в сирийском городе Дейр-эз-Зор подвергся минометному обстрелу, один из снарядов разорвался возле машины корреспондента РИА Новости, сотрудник агентства не пострадал.

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре, 20 сентября
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
При наступлении боевиков в Сирии ранены трое российских военных

В результате разрыва снаряда осколками было разбито стекло и поврежден корпус автомобиля. Корреспондент в момент обстрела находился рядом с машиной вместе с офицерами сирийской армии.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду города со стороны ИГ*. Правительственные войска при поддержке российской авиации форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и развивают наступление в восточном направлении. Арабо-курдские отряды SDF и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракку.

Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сровнять с землей: самые мощные удары русского оружия по ИГ* в Сирии
Боевики террористической группировки "Исламское государство"* обстреливают из минометов жилые кварталы Дейр-эз-Зора ежедневно. Двадцать первого сентября в результате очередного обстрела террористов погибли четыре человека, более 10 мирных граждан были госпитализированы с осколочными ранениями.

В конце июля во время освещения операции по освобождению от ИГ* города Ас-Сухне, расположенного между Дейр-эз-Зор и Пальмирой, в результате минометного обстрела погиб стрингер телеканала РТ Арабия Халеда аль-Хатыба. Оператор, находившийся с ним во время работы, был доставлен в госпиталь с ранениями.

* Запрещенная в России террористическая организация

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Война в Сирии
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Исаев Александр
Хорошо, что жив остался. пусть побережется, он не солдат, его работа не воевать, а рассказывать, что там происходит.
19:05
24.09.2017
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26909
Вывод Нельзя печатать Риа Против Сша
19:00
24.09.2017
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sizif8
Быстрее всего на критику действий американцев в Сирии, опубликованных в РИА, отреагировали американские военные, обстрелял корреспондента.
19:00
24.09.2017
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tehnic 13
Минобороны скинули аэросъемку и знает,где находятся в Дейр-эз-Зор ИГИЛ, пора бы уже кончать с ними
18:58
24.09.2017
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