МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе, сообщил телеканал.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 45.9% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

50.3% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

Ранены звукооператор Игорь Уклеин и еще один член группы Павел Выдрин. Съемочную группу возглавлял военный корреспондент Александр Сладков.

Он рассказал, что группа находилась на передовой рядом с командиром батальона "Пятнашка" Олегом Мамиевым, когда он получил смертельное ранение. Видео, снятое сотрудниками ВГТРК на месте обстрела, показали в эфире телеканала.

"Мы работали на линии фронта в районе Крутой Балки, это населенный пункт, по которому начался обстрел, когда мы там находились. И мы снимали этот обстрел, снимали бой, который потом начался <…>. Павел Выдрин и Уклеин находились совсем рядом с Олегом Мамиевым. Я был там тоже, но пострадал больше всех Игорь Уклеин, и Павлу Выдрину досталось. Гроздь гранат залетела в окопы, разорвалась", — сказал Сладков, добавив, что Мамиев был поражен осколками.

Как сообщили РИА Новости в оперативном командовании ДНР, у обоих журналистов контузия.

Комбат батальона "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным Мамай получил ранения в голову, грудь и живот. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти полевого командира не удалось.

О гибели Мамая сообщила общественная организация "Союз добровольцев Донбасса". Он приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР.