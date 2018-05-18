МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе, сообщил телеканал.
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3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Он рассказал, что группа находилась на передовой рядом с командиром батальона "Пятнашка" Олегом Мамиевым, когда он получил смертельное ранение. Видео, снятое сотрудниками ВГТРК на месте обстрела, показали в эфире телеканала.
"Мы работали на линии фронта в районе Крутой Балки, это населенный пункт, по которому начался обстрел, когда мы там находились. И мы снимали этот обстрел, снимали бой, который потом начался <…>. Павел Выдрин и Уклеин находились совсем рядом с Олегом Мамиевым. Я был там тоже, но пострадал больше всех Игорь Уклеин, и Павлу Выдрину досталось. Гроздь гранат залетела в окопы, разорвалась", — сказал Сладков, добавив, что Мамиев был поражен осколками.
Как сообщили РИА Новости в оперативном командовании ДНР, у обоих журналистов контузия.
Комбат батальона "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным Мамай получил ранения в голову, грудь и живот. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти полевого командира не удалось.