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В ДНР сообщили о гибели командира батальона "Пятнашка"

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (218)
11:5618.05.2018
(обновлено: 12:02 18.05.2018)
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© Фото : информационное агентство "Новороссия"Олег Мамиев. Архивное фотоОлег Мамиев. Архивное фото
© Фото : информационное агентство "Новороссия"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Донбассе погиб командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным "Мамай". Как следует из сообщения движения "Союз добровольцев Донбасса", членом правления которого был Мамиев, он погиб на боевом посту как герой.

Майор армии ДНР, заместитель командира разведывательно-штурмового батальона Захар Прилепин, Донбасс
© РИА Новости / Андрей Веселов
Батальон Прилепина. Кто и зачем сегодня защищает Донбасс
Как сообщил бывший командир подразделения "Пятнашка" с позывным "Абхаз", Мамиева смертельно ранили на передовой в районе Авдеевки — он получил осколочные ранения в голову, грудь и живот. Врачи боролись за его жизнь два-три часа, но ничего не смогли сделать, добавил собеседник агентства.

Мамиев приехал в Донбасс из Осетии вскоре после госпереворота в Киеве в 2014 году. Он воевал в подразделении "Восток", участвовал в боевых операциях.

Затем перешел в интербригаду "Пятнашка" и вскоре стал ее командиром. Это подразделение, как отмечается, несло службу на одном из самых опасных направлений — на окраине Донецка.

Мамиева наградили высшими наградами ДНР.

Прощание с командиром батальона пройдет сегодня в Донецком театре оперы и балета. Потом тело Мамиева увезут в Северную Осетию, там его и похоронят.

Ранее в Донбассе погибли такие известные командиры, как Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Александр Беднов (Бэтмен), Алексей Мозговой, Евгений Ищенко (Малыш), Павел Дремов (Батя).

Настоящий воин

Боец народного ополчения ДНР Арсений Павлов во время репетиции военного парада в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Герои нашего времени
Российский писатель и заместитель командира одного из донбасских батальонов Захар Прилепин в Facebook написал пост, посвященный Мамиеву.Он назвал командира "отличным мужиком и настоящим воином".

"Помню его только как профи и аномально спокойного человека", — заявил Прилепин и добавил, что Мамиев был на этой войне с самого начала.

По его мнению, батальон, которым руководил Мамай, был "одним из самых яростных и профессиональных подразделений" на юго-востоке Украины.

Также Прилепин сказал, что на место каждого убитого командира встанут "десятки живых".

По словам писателя, памятники "Мотору, Гиви и Мамаю, и всей братве, будут стоять в России и на Украине".

Кроме того, Прилепин резко высказался в адрес тех, кто будет ликовать по поводу смерти Мамиева. Он подчеркнул, что украинские командиры "сидят в Раде и треплют языками", пока командиры ополчения гибнут в боях.

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