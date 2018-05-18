В ДНР сообщили о гибели командира батальона "Пятнашка"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Донбассе погиб командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным "Мамай". Как следует из сообщения движения "Союз добровольцев Донбасса", членом правления которого был Мамиев, он погиб на боевом посту как герой.

Как сообщил бывший командир подразделения "Пятнашка" с позывным "Абхаз", Мамиева смертельно ранили на передовой в районе Авдеевки — он получил осколочные ранения в голову, грудь и живот. Врачи боролись за его жизнь два-три часа, но ничего не смогли сделать, добавил собеседник агентства.

Мамиев приехал в Донбасс из Осетии вскоре после госпереворота в Киеве в 2014 году. Он воевал в подразделении "Восток", участвовал в боевых операциях.

Затем перешел в интербригаду "Пятнашка" и вскоре стал ее командиром. Это подразделение, как отмечается, несло службу на одном из самых опасных направлений — на окраине Донецка.

Мамиева наградили высшими наградами ДНР.

Прощание с командиром батальона пройдет сегодня в Донецком театре оперы и балета. Потом тело Мамиева увезут в Северную Осетию, там его и похоронят.

Ранее в Донбассе погибли такие известные командиры, как Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Александр Беднов (Бэтмен), Алексей Мозговой, Евгений Ищенко (Малыш), Павел Дремов (Батя).

Настоящий воин

Российский писатель и заместитель командира одного из донбасских батальонов Захар Прилепин в Facebook написал пост, посвященный Мамиеву.Он назвал командира "отличным мужиком и настоящим воином".

"Помню его только как профи и аномально спокойного человека", — заявил Прилепин и добавил, что Мамиев был на этой войне с самого начала.

По его мнению, батальон, которым руководил Мамай, был "одним из самых яростных и профессиональных подразделений" на юго-востоке Украины.

Также Прилепин сказал, что на место каждого убитого командира встанут "десятки живых".

По словам писателя, памятники "Мотору, Гиви и Мамаю, и всей братве, будут стоять в России и на Украине".

Кроме того, Прилепин резко высказался в адрес тех, кто будет ликовать по поводу смерти Мамиева. Он подчеркнул, что украинские командиры "сидят в Раде и треплют языками", пока командиры ополчения гибнут в боях.