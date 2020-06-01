2020-06-01T22:01
2020-06-01T22:01
https://ria.ru/20200601/1572318744.html
В США полицейский напал на корреспондента РИА Новости
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В США полицейский напал на корреспондента РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы.
2020-06-01T22:01
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=45317558&type=mp4
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В США полицейский напал на корреспондента РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. МИД РФ расценил это как как проявление необоснованной жестокости. Губернатор штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции.