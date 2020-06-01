В США полицейский напал на корреспондента РИА Новости

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. МИД РФ расценил это как как проявление необоснованной жестокости. Губернатор штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции.