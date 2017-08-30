Съемочная группа "России 24" попала под обстрел силовиков под Донецком

ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Россия 24" попала под обстрел украинских силовиков под Донецком во время съемок сюжета о соблюдении "школьного перемирия", никто не пострадал, сообщил РИА Новости собственный корреспондент "России 24" Андрей Руденко.

"Съемочная группа прибыла сегодня в Ясиноватский район, чтобы снять, как соблюдается перемирие. Как только они приехали, начался обстрел. Сначала из стрелкового оружия, затем из тяжелого, было три-четыре разрыва", — рассказал Руденко.

После того, как обстрел с позиций силовиков прекратился, журналисты покинули место съемок.

Представитель оперативного командования ДНР подтвердил произошедшее.

"Мы неоднократно заявляли, что обстрелы со стороны ВСУ в этом районе не прекращаются. Противник постоянно ведёт огонь в этом районе, несмотря на договоренности ", — подчеркнул собеседник агентства.

Корреспондент "России 24" Александр Сладков в эфире телеканала отметил, что огонь открыли со стороны украинских позиций.

"Мы, собственно, отправились на передовую для того, чтобы посмотреть своими глазами, что там происходит и как поддерживается "школьное перемирие", которые было объявлено недавно. Мы не успели доехать до передовой, раздалась стрельба", — рассказал он.

По словам журналиста, "самое страшное то, что это все происходило не на передовой, до нее было 600 метров, а рядом с населенными пунктами, где живут люди, где дети готовятся к школе".

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении договоренностей.

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