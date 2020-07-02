Крупные пожары в Москве в 2019-2020 годах

2020
2 июля на Тверской улице в центре Москвы произошел пожар в историческом здании, находящемся на реконструкции. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. К тушению привлекались в общей сложности 188 человек и 61 единица техники.
30 июня на юго-востоке Москвы пожар охватил склад на Южнопортовой улице. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет.
29 июня на западе Москвы на Филевском бульваре пожар произошел в 22-этажном жилом доме.
В результате погибли женщина со своей 10-летней дочерью. Шесть человек удалось спасти.
14 мая в доме №32 на Фрунзенской набережной загорелись балконы в жилом здании старой постройки на четвертом, пятом и шестом этажах. В результате пожара один человек погиб, один пострадал, более 30 человек были эвакуированы. Общая площадь горения составила порядка 80 квадратных метров.
28 апреля в поселке Рязановское в Новой Москве произошел пожар на складе с деревянными поддонами. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара были привлечены два вертолета, борьбу с огнем также вели 80 человек, 21 единица техники, а также 15 поливомоечных машин.
9 апреля на заводе пластмасс на Карачаровской улице в Москве произошел пожар. Возгорание было локализовано на площади 950 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.
8 апреля в доме престарелых на западе Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На момент возгорания в здании находились 53 человека, в том числе 48 постояльцев и пять сотрудников. В результате пожара погибли четыре человека, 16 пострадали, в том числе пожарный.
21 марта на Перовском шоссе в Москве загорелось двухэтажное складское здание. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.
7 марта в поселке Мосрентген в Новой Москве произошел крупный пожар на складе с радиоэлектроникой. Общая площадь возгорания в металлическом ангаре составила около 1200 квадратных метров. Пострадавших нет.
10 февраля на юго-западе Москвы произошел пожар в четырехэтажном хостеле "Три звезды". В результате пожара погибли два человека – граждане Белоруссии. Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Здание самостоятельно покинули порядка 900 человек.
12 января в поселении Десеновское в Новой Москве загорелось одноэтажное металлическое здание. Огонь локализовали на 1600 "квадратов". Информации о пострадавших не поступало.
2019
13 декабря в столичном районе Чертаново загорелся склад с тканями. Огонь распространился на площади семь тысяч квадратных метров, частично обрушились перекрытия и кровля. К тушению привлекли два вертолета, более 220 человек, а также 70 единиц техники. Из горящего склада эвакуировали около 40 человек. При обрушении здания один из пожарных получил травму ноги.
21 ноября в поселение Мосрентген в Новой Москве загорелось деревянное здание. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Огонь тушил, в частности, пожарный вертолет. В результате пожара два человека пострадали.
18 ноября на северо-западе Москвы произошел пожар на складе. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К тушению привлекались 211 человек и 73 единицы техники. Пострадавших нет.
14 ноября в центре Москвы в районе трех вокзалов на цветочном складе произошел пожар. Его удалось локализовать на площади 700 квадратных метров. Пострадавших нет.
21 октября на востоке Москвы на улице Амурская произошел крупный пожар в здании двухэтажного склада. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.
3 августа утром в Москве по адресу улица Дубининская, 41, строение 4 загорелось пустующее 4-этажное промышленное здание.
В сооружении обрушились перекрытия, огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. В тушении пожара приняли участие 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета Ка-32А, оборудованные специальным водосливным устройством. При обрушении горящих перекрытий пострадал один пожарный.
4 февраля в Москве по адресу Никитский бульвар, 12 произошел пожар на площади 2 тысячи квадратных метров. Пожар начался на пятом этаже и перешел на шестой. Позднее между пятым и шестым этажами обрушились перекрытия. В результате пожара погибли восемь человек.
5 января пожарные потушили огонь, охвативший старый дом в центре Москвы на площади 450 квадратных метров. Здание – объект культурного наследия, оно было построено в 1816 году. Его тушили 61 человек и 17 единиц техники. Пострадавших нет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости