Крупные пожары в Москве в 2019-2020 годах

2020

2019

В сооружении обрушились перекрытия, огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. В тушении пожара приняли участие 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета Ка-32А, оборудованные специальным водосливным устройством. При обрушении горящих перекрытий пострадал один пожарный.