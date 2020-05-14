СК начал проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы

"Проводится доследственная проверка по факту возгорания в многоквартирном доме. По данным следствия, днем 14 мая произошло возгорание в жилом доме, расположенном на Фрунзенской набережной в городе Москве. Предварительно установлено, что в результате пожара один человек погиб, несколько пострадали", - говорится в сообщении.