СК начал проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следователи организовали проверку после пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, где один человек погиб и несколько пострадали, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что в доме №32 на Фрунзенской набережной загорелись балконы в жилом здании старой постройки на четвертом, пятом и шестом этажах. В пресс-службе МЧС России отмечали, что в результате пожара один человек погиб, один пострадал, не менее 35 человек эвакуировали.
"Проводится доследственная проверка по факту возгорания в многоквартирном доме. По данным следствия, днем 14 мая произошло возгорание в жилом доме, расположенном на Фрунзенской набережной в городе Москве. Предварительно установлено, что в результате пожара один человек погиб, несколько пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается точное число пострадавших.