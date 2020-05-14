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СК начал проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы
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РИА Новости

СК начал проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы

16:42 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следователи организовали проверку после пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, где один человек погиб и несколько пострадали, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что в доме №32 на Фрунзенской набережной загорелись балконы в жилом здании старой постройки на четвертом, пятом и шестом этажах. В пресс-службе МЧС России отмечали, что в результате пожара один человек погиб, один пострадал, не менее 35 человек эвакуировали.
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"Проводится доследственная проверка по факту возгорания в многоквартирном доме. По данным следствия, днем 14 мая произошло возгорание в жилом доме, расположенном на Фрунзенской набережной в городе Москве. Предварительно установлено, что в результате пожара один человек погиб, несколько пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается точное число пострадавших.
Опубликовано видео горящего жилого дома в центре Москвы
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Появилось видео с горящим жилым домом в центре Москвы
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Юлия ИвановаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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