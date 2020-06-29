https://ria.ru/20200629/1573653909.html
Источник рассказал о погибших при пожаре на западе Москвы
Женщина со своей 10-летней дочерью погибли в результате пожара в жилом доме на Филевском бульваре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:34
2020-06-29T23:34
москва
происшествия
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https://realty.ria.ru/20200629/1573630531.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155713/74/1557137446_0:197:2161:1413_1400x0_80_0_0_c6af4e3f68bc5e37f446b260d516bf7e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия