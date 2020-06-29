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https://ria.ru/20200629/1573653909.html
Источник рассказал о погибших при пожаре на западе Москвы
Женщина со своей 10-летней дочерью погибли в результате пожара в жилом доме на Филевском бульваре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:34
москва
происшествия
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https://realty.ria.ru/20200629/1573630531.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Источник рассказал о погибших при пожаре на западе Москвы

23:34 29.06.2020
1365
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Женщина со своей 10-летней дочерью погибли в результате пожара в жилом доме на Филевском бульваре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще шесть удалось спасти при пожаре в 22-этажном жилом доме на западе Москвы на Филевском бульваре, 11. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из погибших – несовершеннолетний.
"Скончались Лариса К. 1984 года рождения и ее 10-летняя дочь…" - сказал собеседник агентства.
Прокуратура и следователи Москвы по факту происшествия организовали проверку.
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0011601
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