При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный

Пожар на улице Дубининская в Москве

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. При обрушении горящих перекрытий в горящем промышленном здании в центре Москвы пострадал пожарный, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В 07:44 пострадавший извлечен из-под завалов и передан врачам", — сказал он.

Позже стало известно, что у пожарного травма ноги.

Сообщение о пожаре в пустующем четырехэтажном здании старой постройки по адресу: улица Дубининская, 41, строение 4, поступило в 6:18. По последним данным, площадь возгорания возросла до пяти тысяч квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, огонь угрожает соседним постройкам и расположенной рядом АЗС. В здании обрушились перекрытия, возможно обрушение самого здания.

В тушении пожара участвуют 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета Ка-32А, которые оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5 и могут сбрасывать до пяти тонн огнегасящей жидкости каждый.

Позже стало известно, что всех пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы обрушения. Сейчас работы ведутся по периметру, кроме того, спасатели охлаждают соседние постройки.