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РИА Новости

При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный

08:14
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© РИА Новости / Ольга ТузоваПожар на улице Дубининская в Москве
Пожар на улице Дубининская в Москве
© РИА Новости / Ольга Тузова
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. При обрушении горящих перекрытий в горящем промышленном здании в центре Москвы пострадал пожарный, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 07:44 пострадавший извлечен из-под завалов и передан врачам", — сказал он.
Позже стало известно, что у пожарного травма ноги.
Сообщение о пожаре в пустующем четырехэтажном здании старой постройки по адресу: улица Дубининская, 41, строение 4, поступило в 6:18. По последним данным, площадь возгорания возросла до пяти тысяч квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, огонь угрожает соседним постройкам и расположенной рядом АЗС. В здании обрушились перекрытия, возможно обрушение самого здания.
В тушении пожара участвуют 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета Ка-32А, которые оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5 и могут сбрасывать до пяти тонн огнегасящей жидкости каждый.
Позже стало известно, что всех пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы обрушения. Сейчас работы ведутся по периметру, кроме того, спасатели охлаждают соседние постройки.
Движение на Дубининской улице перекрыто.
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