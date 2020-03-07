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В Новой Москве ликвидировали пожар на складе с радиоэлектроникой
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РИА Новости

В Новой Москве ликвидировали пожар на складе с радиоэлектроникой

20:19 07.03.2020 (обновлено: 21:08 07.03.2020)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Крупный пожар на складе с радиоэлектроникой в новой Москве полностью ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 3 тысячи квадратных метров складах с радиоэлектроникой в Институтском проезде в поселке Мосрентген.
"Объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС Москвы, пожар был полностью ликвидирован в 20.09. "По уточненным данным, общая площадь возгорания в металлическом ангаре составила около 1200 квадратных метров", - добавил представитель ведомства.
В главке МЧС России по Москве также уточнили, что информации о пострадавших не поступало.
Сотрудник пожарной части
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