В Новой Москве ликвидировали пожар на складе с радиоэлектроникой

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Крупный пожар на складе с радиоэлектроникой в Крупный пожар на складе с радиоэлектроникой в новой Москве полностью ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 3 тысячи квадратных метров складах с радиоэлектроникой в Институтском проезде в поселке Мосрентген.

"Объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС Москвы, пожар был полностью ликвидирован в 20.09. "По уточненным данным, общая площадь возгорания в металлическом ангаре составила около 1200 квадратных метров", - добавил представитель ведомства.