В Новой Москве к тушению пожара привлекли два вертолета

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Два вертолета привлечены к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"К тушению пожара привлечены два вертолета Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, борьбу с огнем сейчас ведут 80 человек, 21 единица техники, а также 15 поливомоечных машин.
По данным главка, к месту тушения пожара следует пожарный поезд.
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