Из горящего здания в центре Москвы вывели всех пожарных

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Всех пожарных вывели из горящего здания в центре Москвы из-за угрозы дальнейшего обрушения конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар начался утром в субботу в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская в центре столицы. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Превышений ПДК не выявлено.

"Личный состав выведен из здания в целях безопасности от угрозы обрушения конструкций. Работы ведутся по периметру", - сообщили в МЧС РФ.

Там добавили, что к тушению пожара привлечены 67 человек и 24 единицы техники, а также 2 вертолета МАЦ.