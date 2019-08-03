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РИА Новости

Из горящего здания в центре Москвы вывели всех пожарных

08:54
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Всех пожарных вывели из горящего здания в центре Москвы из-за угрозы дальнейшего обрушения конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Пожар начался утром в субботу в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская в центре столицы. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Превышений ПДК не выявлено.
"Личный состав выведен из здания в целях безопасности от угрозы обрушения конструкций. Работы ведутся по периметру", - сообщили в МЧС РФ.
Там добавили, что к тушению пожара привлечены 67 человек и 24 единицы техники, а также 2 вертолета МАЦ.
"Пожару был присвоен второй номер сложности", - сообщили в пресс-службе.
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