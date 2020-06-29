СК начал проверку после пожара на западе Москвы

Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще шесть удалось спасти при пожаре в 22-этажном жилом доме на западе Москвы на Филевском бульваре, 11. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, один погибший - несовершеннолетний.