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СК начал проверку после пожара на западе Москвы
Следователи начали проверку после пожара в жилом доме на западе Москвы, где погибли взрослый и ребенок, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:57
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК начал проверку после пожара на западе Москвы

22:57 29.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку после пожара в жилом доме на западе Москвы, где погибли взрослый и ребенок, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще шесть удалось спасти при пожаре в 22-этажном жилом доме на западе Москвы на Филевском бульваре, 11. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, один погибший - несовершеннолетний.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.
Следователи работают на месте происшествия, проводится проверка, направленная на установление всех фактов произошедшего.
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