История Конституции Российской Федерации

Конституция Российской Федерации – главный нормативный акт РФ, имеющий высшую юридическую силу на всей территории страны и закрепляющий основы ее социального, экономического и политического устройства.

Действующая Конституция РФ была принята путем всенародного голосования (референдума) 12 декабря 1993 года. В нем приняли участи 54,8% зарегистрированных избирателей, за принятие Конституции проголосовало 58,4% принявших участие в голосовании.

Проект Конституции был подготовлен особым непостоянным консультативным органом – Конституционным совещанием, созданным указом президента РФ Бориса Ельцина от 20 мая 1993 года. Оно выработало единый текст Конституции РФ на основе двух проектов – проекта, подготовленного конституционной комиссией парламента (образована на 1-м Съезде народных депутатов в июне 1990 года), и проекта президента РФ (возражавшего против ключевых положений, предложенных комиссией, касавшихся вопросов организации высших органов государственной власти). При разработке главного нормативного правового акта страны учитывались также авторские проекты отдельных ученых и их групп.

Основу подготовленного Конституционным совещанием текста Конституции РФ ("проект согласия") составляли положения президентского проекта, но он также содержал новые решения, отличные от него.

Этот проект главного нормативного акта РФ и был принят за основу при окончательной доработке Конституции с привлечением субъектов Федерации, депутатов, специалистов, рабочих групп. Именно этот текст Конституции был вынесен на референдум и принят им.

Основной закон РФ состоит из преамбулы (введения, в котором говорится о принципах жизни и целях народа) и двух разделов. Первый раздел не имеет общего заголовка и состоит из девяти глав, которые делятся на статьи. Первая глава "Основы конституционного строя" устанавливает, что Россия – суверенное, демократическое, правовое, социальное, федеративное и республиканское государство, содержит принципиальные положения о человеке и его правах и свободах как высшей ценности, закрепляет принципы экономической, социальной, политической систем и духовной жизни общества. Вторая глава закрепляет права и свободы человека и гражданина, третья посвящена федеративному устройству страны, четвертая – правовому статусу президента РФ. В пятой главе говорится о парламенте – Федеральном собрании РФ. Шестая глава посвящена правительству РФ, седьмая – судебной власти, восьмая – местному самоуправлению.

В заключительной, девятой главе говорится о поправках и пересмотре Конституции . Поправки в нее могут быть внесены только в главы 3-8 в порядке, предусмотренном для принятия Федерального конституционного закона, и вступают с силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двумя третями субъектов РФ. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Если предложение о пересмотре положении глав 1, 2 и 9 Конституции РФ будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с Федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание. Оно либо подтверждает неизменность Конституции РФ, либо разрабатывает проект новой Конституции РФ, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование, при котором Конституция считается принятой, если наберет более половины голосов, принявших участие в голосовании, при условии, что на избирательные участки придет более половины списочного состава избирателей.

Второй раздел главного нормативного акта РФ "Заключительные и переходные положения" содержит девять пунктов , предусматривающих необходимые меры для реализации Конституции. В нем четко обозначен приоритет Конституции РФ перед иными актами. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить ей.

Закрепляя наиболее важные общественные отношения и основополагающие устои общества, Конституция России служит правовой базой для текущего законодательства, в котором преломляются, раскрываются и конкретизируются ее положения.

Стабильность и долговечность Конституции как основного закона российского государства обусловлены двумя обстоятельствами. В силу абстрактного содержания ее положений, она не подвержена частым изменениям , а жесткая процедура по внесению в нее изменений и дополнений служит гарантом ее долговечности, стабильности и жизнеспособности.

С момента принятия Конституции в 1993 году в нее был внесен ряд изменений.

С 1996 по 2003 год они были связаны с изменением названий субъектов. В Конституцию включили Республику Ингушетию и Республику Северная Осетия – Алания вместо наименований Ингушская Республика и Республика Северная Осетия (указ президента РФ от 9 января 1996 года); Республику Калмыкию вместо наименования Республика Калмыкия – Хальмг Тангч (указ президента РФ от 10 февраля 1996 года); Чувашскую Республику – Чувашию вместо наименования Чувашская Республика – Чаваш республики (указ президента РФ от 9 июня 2001 года); Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вместо наименования Ханты-Мансийский автономный округ (указ президента РФ от 25 июля 2003 года).

С 2004 года по 2008 год в Конституцию вносились изменения , связанные с укрупнением субъектов Федерации. С 1 декабря 2005 года был образован Пермский край в результате объединения двух граничащих между собой субъектов РФ – Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа (федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 года); с 1 января 2007 года – Красноярский край в результате объединения трех граничащих между собой субъектов РФ – Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа (федеральный конституционный закон от 14 октября 2005 года); с 1 июля 2007 года – Камчатский край в результате объединения двух граничащих между собой субъектов РФ – Камчатской области и Корякского автономного округа (федеральный конституционный закон от 12 июля 2006 года); с 1 января 2008 года – Иркутская область в результате объединения двух граничащих между собой субъектов РФ – Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (федеральный конституционный закон от 30 декабря 2006 года); с 1 марта 2008 года – Забайкальский край в результате объединения двух граничащих между собой субъектов РФ – Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа (федеральный конституционный закон от 21 июля 2007 года).

В 2014 году в Конституцию вносились дополнения трижды. Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 года "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" были внесены изменения в ряд ее статей в связи с объединением Высшего Арбитражного суда с Верховным судом.

Следующее изменение было внесено федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года в связи с принятием в РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Еще одно изменение внесли в связи с введением института федеральных сенаторов. Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 года "О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" была изменена статья 95 главного нормативного акта в части, определяющей порядок формирования Совета Федерации.

В 2019 году в Конституцию внесли поправку в связи с изменением наименования Кемеровской области на Кемеровскую область – Кузбасс (указ президента РФ от 27 марта 2019 года).

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. Было подготовлено 206 поправок в Конституцию, которые вырабатывались на основе реальных потребностей общества, максимально учитывались мнения профессиональных сообществ. Они содержат положения , касающиеся политической системы, реализации принципа социального государства, правовой системы.

После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ поддержали законодательные собрания всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту, который в тот же день подписал одобренный закон РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". После этого документ был направлен в Конституционный суд РФ с президентским запросом о соответствии поправок Конституции РФ. В нем, в частности, Путин попросил высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Также он спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к Конституции – общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в основной закон страны.

Конституционный суд вынес заключение о соответствии Конституции положений закона.

После этого Путин подписал указ , назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля, но затем в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией оно было перенесено на 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.