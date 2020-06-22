Клишас объяснил поправку о сроках президента

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает на заседании Совета Федерации РФ

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Поправка в Конституцию о сроках президента создаст устойчивую политтическую систему, которая не будет зависеть от конкретного человека, заявил в интервью Поправка в Конституцию о сроках президента создаст устойчивую политтическую систему, которая не будет зависеть от конкретного человека, заявил в интервью РБК председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас

Он отметил, что благодаря этому чиновники не будут обсуждать тему преемников и трансфера власти, это не будет их отвлекать от выполнения обязанностей.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок для сохранения суверенитета страны, и назвал неуместными разговоры о преемнике Путина.

"Попытки очернить Россию"

Глава Чечни считает, что "все, кто любит Родину, желает ей процветания, непременно проголосует за поправки в основной закон", и таких "абсолютное большинство".

Накануне проведения голосования Запад активизировал антироссийскую деятельность, подчеркнул Кадыров.

"Из существующих 206 поправок наибольшим нападкам подвергается та, где речь заходит о президентских сроках и возможности баллотироваться на новый срок Владимира Путина. В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение", - заявил глава Чечни.

Он отметил, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, и от граждан зависит, "останется ли наша страна ведущей державой, способной защитить свой народ и интересы от всех тех, кто мечтает о другой России, рабской и послушной".

"Гарантии самосохранения"

Накануне Путин заявил, что российская политическая система должна иметь внутренние гарантии самосохранения. По его словам, 20 лет назад страна стояла у опасной черты возможного развала, а сейчас заняла достойное место на международной арене.