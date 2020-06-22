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Клишас объяснил поправку о сроках президента
Поправка в Конституцию о сроках президента создаст устойчивую политтическую систему, которая не будет зависеть от конкретного человека, заявил в интервью РБК... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:43
андрей клишас
владимир путин
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политика
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андрей клишас, владимир путин, рамзан кадыров, политика

Клишас объяснил поправку о сроках президента

12:43 22.06.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Поправка в Конституцию о сроках президента создаст устойчивую политтическую систему, которая не будет зависеть от конкретного человека, заявил в интервью РБК председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Он отметил, что благодаря этому чиновники не будут обсуждать тему преемников и трансфера власти, это не будет их отвлекать от выполнения обязанностей.
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В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок для сохранения суверенитета страны, и назвал неуместными разговоры о преемнике Путина.

"Попытки очернить Россию"

Глава Чечни считает, что "все, кто любит Родину, желает ей процветания, непременно проголосует за поправки в основной закон", и таких "абсолютное большинство".
Накануне проведения голосования Запад активизировал антироссийскую деятельность, подчеркнул Кадыров.
"Из существующих 206 поправок наибольшим нападкам подвергается та, где речь заходит о президентских сроках и возможности баллотироваться на новый срок Владимира Путина. В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение", - заявил глава Чечни.
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Он отметил, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, и от граждан зависит, "останется ли наша страна ведущей державой, способной защитить свой народ и интересы от всех тех, кто мечтает о другой России, рабской и послушной".

"Гарантии самосохранения"

Накануне Путин заявил, что российская политическая система должна иметь внутренние гарантии самосохранения. По его словам, 20 лет назад страна стояла у опасной черты возможного развала, а сейчас заняла достойное место на международной арене.
В Кремле уточнили, что президент достаточно исчерпывающе описал потенциальную угрозу политической системе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, поиск преемников в самом деле может помешать работе чиновников.
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Андрей КлишасВладимир ПутинРамзан КадыровПолитика
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