Клишас рассказал о поддержке россиянами поправок в Конституцию

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Председатель комитета Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил поддержку россиянами поправок в конституцию тем, что они отвечают потребностям общества.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что принять участие в голосовании планируют 66% опрошенных граждан, среди которых 47% намерены сделать это точно, что на 6 процентных пунктов выше показателей 20 февраля. Также 15% не собираются идти на голосование, еще 19% пока не определились. Затруднились ответить 2%.

На закрытый вопрос "Если вы примете участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в конституцию, то вы скорее проголосуете за или против предложенных изменений?", 50% ответили, что скорее за, 26% - скорее против, 24% не будут участвовать в голосовании или затруднились ответить. При этом доля тех, кто планирует отдать положительный голос выросла на 7 процентных пунктов по сравнению с данными от 20 февраля.

"Повестка сегодняшнего дня диктует важность предмета поправок к конституции, его своевременность и актуальность. Как видно из результатов социологического исследования ВЦИОМ, поправки находят устойчивую поддержку в обществе, что демонстрирует наличие общественного запроса на предлагаемые изменения", - сказал Клишас журналистам.

Как отметил сенатор, последние результаты исследований общественного мнения показывают, что поправки востребованы среди людей, они нужны людям здесь и сейчас.

"Высокий уровень заинтересованности граждан в участии в голосовании по поправкам к конституции говорит об общественном запросе на то регулирование, которое предлагают поправки. Востребованность поправок объясняется тем, что они направлены на повышение качества жизни каждого человека", - заявил Клишас.

По его словам, главными драйверами, формирующими востребованность поправок, являются их социальная направленность, направленность на реализацию запроса людей в социальной политике государства.

"Как мы знаем, поправки содержат положения, касающиеся политической системы, реализации принципа социального государства, правовой системы. Все поправки вырабатывались на основе реальных потребностей общества, максимально учитывались мнения профессиональных сообществ. Результат работы мы видим в высоком уровне поддержки поправок людьми", - подчеркнул глава комитета.

Ранее всероссийское голосование по внесению изменений в конституцию было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса сроки были передвинуты.