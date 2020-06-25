Песков ответил на вопрос об участии Путина в голосовании по поправкам

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может проголосовать досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как любой гражданин РФ, он может воспользоваться возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы, он может досрочно посетить избирательный участок, и он может прийти уже непосредственно в день голосования - 1 июля - на избирательный участок", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин голосовать по поправкам в конституцию при помощи электронного голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.