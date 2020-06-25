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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573458546.html
Песков ответил на вопрос об участии Путина в голосовании по поправкам
Президент России Владимир Путин может проголосовать досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке, заявил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:04
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
владимир путин
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За него уже космонавтша проголосовала
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573382197_0:0:3076:1730_1400x0_80_0_0_1e127ea4b84ad52e9d27b957ab4844ac.jpg
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60
конституция рф, дмитрий песков, владимир путин

Песков ответил на вопрос об участии Путина в голосовании по поправкам

13:04 25.06.2020
408
© РИА Новости / Павел ЛисицынПланшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может проголосовать досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как любой гражданин РФ, он может воспользоваться возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы, он может досрочно посетить избирательный участок, и он может прийти уже непосредственно в день голосования - 1 июля - на избирательный участок", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин голосовать по поправкам в конституцию при помощи электронного голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.
Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
Вчера, 09:21Распространение нового коронавируса
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
9000119
Обсудить 6
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий ПесковВладимир Путин
Популярные комментарии
За него уже космонавтша проголосовала
25 июня, 13:17
Konstantin Artemiev
1300002
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