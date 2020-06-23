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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200623/1573381207.html
Путин назвал главное условие вступления в силу поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что поправки в конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:37
голосование по поправкам в конституцию
телеобращение президента 23 июня 2020 года
конституция рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Владимир Путин про поправки в Конституцию РФ: "Вступят, если люди их поддержат"
Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам
2020-06-23T17:49
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РИА Новости
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, конституция рф, владимир путин, общество

Путин назвал главное условие вступления в силу поправок в Конституцию

17:49 23.06.2020 (обновлено: 18:37 23.06.2020)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что поправки в конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.
"И что в связи с этим считаю важным подчеркнуть. Первого июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат", - сказал Путин в обращении к гражданам.
Президент подчеркнул, что "именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд".
"И конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях", - сказал он.
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Голосование по поправкам в КонституциюТелеобращение президента 23 июня 2020 годаКонституция РФВладимир ПутинОбщество
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