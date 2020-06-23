Путин назвал главное условие вступления в силу поправок в Конституцию

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что поправки в конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

"И что в связи с этим считаю важным подчеркнуть. Первого июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат", - сказал Путин в обращении к гражданам.

Президент подчеркнул, что "именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд".