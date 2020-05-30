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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-30T14:43
https://ria.ru/20200530/1572221500.html
Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
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РИА Новости

Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов

14:43 30.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Принятые ранее парламентом поправки к Конституции РФ уже нашли свое отражение в указах президента России Владимира Путина и законах, направленных на поддержку населения и бизнеса, заявил в субботу на заседании рабочей группы по подготовке изменений в основном законе ее сопредседатель, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Жизнь так распорядилась, что часть поправок в основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся ситуацией. Этот социальный блок, на который граждане всегда обращали внимание, он оказался востребованным", - сказал депутат на заседании, прошедшем в режиме видеоконференции.
Крашенинников заметил, что поправки, касающиеся социальной политики, "в том или ином виде изложены либо в указах президента, либо в федеральных законах", принятых Госдумой за недавний период. "В данном случае наша задача сегодня - продолжать эту информационную, разъяснительную работу", - добавил глава думского комитета.
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Сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева в свою очередь указала, что все это время группа активно занималась разъяснением принятых поправок.
Со своей стороны другой сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также констатировал, что работа, проводимая сейчас властями по поддержке населения, "идет в логике поправок". По его словам, поправка к конституции должна была обеспечить гарантии для граждан на будущее, "но текст стал востребован уже сегодня".
"Тем не менее в законе о поправке есть четкое положение, что поправки вступят в силу только при условии, что граждане на общероссийском голосовании поддержат изменения в конституции. То есть, решение принимают люди, это позиция президента", - напомнил Клишас.
Глава комитета также указал на то, что порядок голосования должен быть понятен гражданам, а само оно должно пройти в безопасных условиях. "Содержание поправок понятно, интерес большой. Самое главное, что процедура голосования должна быть понятной, простой, она должна быть удобной и безопасной", - сказал Клишас журналистам. "Центральная избирательная комиссия очень плотно работала над этим вопросом", - резюмировал он.
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В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.
Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.
Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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