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Уголовное дело Пола Уилана
2020-06-15T02:05
россия
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фсб
справки
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Уголовное дело Пола Уилана

02:05 15.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России 28 декабря 2018 года в Москве при "проведении шпионской акции".
Помимо американского у него есть гражданства Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол – бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Известно также, что Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. В 2001-2016 годах мужчина был сотрудником компании Kelly Services, позже – старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщал, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Против Пола Уилана было возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". 3 января 2019 года он был арестован.
По версии следствия, бывший сержант корпуса морской пехоты Уилан, являясь кадровым разведчиком, во время своих поездок в Россию собирал секретные сведения, а также пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Работу обвиняемого сначала в известном кадровом агентстве Кеlly Services, а затем в производителе автокомпонентов Воrg Warner следствие расценивает как прикрытие его основной нелегальной деятельности.
По данным защиты, сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат Владимир Жеребенков считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
В сообщениях МИД РФ уточнялось, что при задержании у Уилана были изъяты материалы, составляющие государственную тайну.
Адвокат обвиняемого также подтвердил эту информацию.
30 августа 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Полу Уилану. Ему вменяется шпионаж. Свою вину Уилан не признает.
23 марта 2020 года в Мосгорсуде начались предварительные слушания по делу Пола Уилана. Cрок его содержания под стражей был в очередной раз продлен до 13 сентября 2020 года.
Уилан неоднократно подавал жалобы на продление срока ареста, однако суд их не поддержал.
13 апреля Мосгорсуд начал рассматривать дело обвиняемого в шпионаже Пола Уилана по существу. Слушания проходят в закрытом режиме из-за секретности, в суд журналисты и сотрудники посольств не допускаются в связи с пандемией коронавируса.
Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков сообщил, что один из свидетелей по делу на допросе в Мосгорсуде не подтвердил версию о вербовке для разведывательной деятельности в пользу иностранных государств.
По словам адвоката, российский товарищ Уилана из бывших военных рассказал, что давно знает Уилана, и тот никогда не вербовал его на ведение разведдеятельности в пользу иностранных государств. По словам свидетеля, Уилан любит Россию и часто приезжал, интересовался русской культурой и учил русский язык.
Адвокат также сообщил со ссылкой на показания свидетеля защиты, что Уилан попал в поле зрения российских спецслужб за несколько лет до его задержания.
20 мая 2020 года в суде прошел допрос Пола Уилана. Он давал показания на протяжении почти трех часов. Отвечая на вопросы, Уилан придерживался версии, которую ранее отстаивали и он сам, и его защита: уголовное преследование господина Уилана стало результатом провокации со стороны ФСБ.
По данным СМИ, в своем выступлении Пол Уилан отдельно отметил, что любит Россию и все его поездки в эту страну на протяжении последних 11 лет были связаны исключительно с интересом к русской культуре.
Американец отверг свою причастность к разведке, а свое уголовное преследование связал с желанием своего давнего знакомого – оперативника ФСБ – одновременно получить повышение по службе, а также не возвращать американцу долг на сумму около 100 тысяч рублей.
25 мая прокурор запросил для Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, 18 лет тюрьмы.
Выступая с последним словом в суде Уилан заявил о своей невиновности и попросил его оправдать.
За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно".
Ожидается, что суд вынесет приговор 15 июня. В целом, по российским законам ему грозит от 10 до 20 лет колонии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РоссияПол УиланФСБСправки
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