Суд оставил обвиняемого в шпионаже Пола Уилана в СИЗО

Сейчас дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно". Суд уже перешел к стадии изучения доказательств защиты.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.