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2020-05-14T17:07
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Суд оставил обвиняемого в шпионаже Пола Уилана в СИЗО
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РИА Новости

Суд оставил обвиняемого в шпионаже Пола Уилана в СИЗО

17:06 14.05.2020 (обновлено: 17:07 14.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд в Москве в четверг признал законным продление ареста обвиняемому в шпионаже гражданину четырех государств Полу Уилану, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
"Апелляционный суд отклонил жалобу, в которой мы просили изменить меру пресечения на любую, не связанную с арестом, в том числе на домашний арест в гостинице "Метрополь", где он ранее проживал", - сказал собеседник агентства.
Сейчас дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно". Суд уже перешел к стадии изучения доказательств защиты.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Гражданин США Пол Уилан
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Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
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Владимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МетропольИрландияСШАПол УиланМоскваОбщество
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