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РИА Новости

Следствие предъявило американцу Уилану обвинение в шпионаже

19:14 30.08.2019 (обновлено: 19:29 30.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин США Пол Уилан в суде. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Полу Уилану, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
"Следствие сегодня предъявило Уилану обвинение в окончательной редакции, на следующей неделе должно начаться ознакомление с материалами уголовного дела", - заявил Жеребенков, подчеркнув, что вину Уилан не признает.
Гражданин США Пол Уилан в суде
20 июня, 12:40РИА Новости
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
По словам адвоката, скорость ознакомления с делом будет зависеть от работы переводчика.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат мужчины Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, во время рассмотрения апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в Мосгорсуде. 22 января 2019
29 мая, 13:53РИА Новости
Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО обвиняемый в шпионаже Пол Уилан
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Пол УиланРоссияСШАПроисшествия
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