Следствие предъявило американцу Уилану обвинение в шпионаже

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Полу Уилану, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

"Следствие сегодня предъявило Уилану обвинение в окончательной редакции, на следующей неделе должно начаться ознакомление с материалами уголовного дела", - заявил Жеребенков, подчеркнув, что вину Уилан не признает.

По словам адвоката, скорость ознакомления с делом будет зависеть от работы переводчика.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.