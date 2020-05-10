Посольство США в России заявило, что Уилану не дают звонить близким

Ранее защита Уилана заявляла, что бывшему морскому пехотинцу, задержанному в 2018 году, разрешили два раза в неделю совершать телефонные звонки родным. Эту возможность позже подтвердили в МИД РФ.

"Сегодня в США День Матери. Мать Уилана надеется, что услышит сегодня голос своего сына",- отмечается в сообщении.

Сегодня в США День Матери. Мать #PaulWhelan надеется, что услышит сегодня голос своего сына. Вопреки решению суда #РФ от 20 апреля, разрешающего Полу два телефонных звонка в месяц, нет информации, что Полу удалось позвонить хотя бы раз. 16 месяцев, ни одного звонка. @MID_RF https://t.co/t0FdSxqp50

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщал, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.