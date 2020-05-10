Посольство США в России заявило, что Уилану не дают звонить близким

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану, несмотря на решение суда, так и не предоставили возможность позвонить родным, заявили в воскресенье в посольстве США в РФ.
Ранее защита Уилана заявляла, что бывшему морскому пехотинцу, задержанному в 2018 году, разрешили два раза в неделю совершать телефонные звонки родным. Эту возможность позже подтвердили в МИД РФ.
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"Вопреки решению суда РФ от 20 апреля, разрешающего Полу два телефонных звонка в месяц, нет информации, что Полу удалось позвонить хотя бы раз. 16 месяцев, ни одного звонка", - говорится в заявлении американской дипмиссии в Twitter.
"Сегодня в США День Матери. Мать Уилана надеется, что услышит сегодня голос своего сына",- отмечается в сообщении.
Сегодня в США День Матери. Мать #PaulWhelan надеется, что услышит сегодня голос своего сына. Вопреки решению суда #РФ от 20 апреля, разрешающего Полу два телефонных звонка в месяц, нет информации, что Полу удалось позвонить хотя бы раз. 16 месяцев, ни одного звонка. @MID_RF https://t.co/t0FdSxqp50— Посольство США в РФ (@USEmbRu) May 10, 2020
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщал, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.