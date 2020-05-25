Обвиняемый в шпионаже Уилан в последнем слове попросил его оправдать

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США и еще трех государств Пол Уилан в последнем слове заявил о невиновности и попросил его оправдать, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.
"Уилан просил его оправдать в связи с невиновностью. Приговор будет оглашен 15 июня в 11 утра", - сказал защитник.
Обвинение запросило для иностранца 18 лет колонии строгого режима.
За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение идет в закрытом от посторонних режиме.
13 апреля, 19:57Посол США заявил о проблемах со здоровьем у Пола Уилана