Обвиняемый в шпионаже Уилан в последнем слове попросил его оправдать

"Уилан просил его оправдать в связи с невиновностью. Приговор будет оглашен 15 июня в 11 утра", - сказал защитник.

За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение идет в закрытом от посторонних режиме.