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2020-05-25T14:40
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Обвиняемый в шпионаже Уилан в последнем слове попросил его оправдать
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РИА Новости

Обвиняемый в шпионаже Уилан в последнем слове попросил его оправдать

14:40 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США и еще трех государств Пол Уилан в последнем слове заявил о невиновности и попросил его оправдать, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.
"Уилан просил его оправдать в связи с невиновностью. Приговор будет оглашен 15 июня в 11 утра", - сказал защитник.
Обвинение запросило для иностранца 18 лет колонии строгого режима.
За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение идет в закрытом от посторонних режиме.
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. В целом, по российским законам ему грозит от 10 до 20 лет колонии.
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Пол УиланВладимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАПроисшествия
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