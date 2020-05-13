Мосгорсуд продолжит рассматривать дело американца Уилана

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду продолжит изучать доказательства стороны защиты по громкому делу обвиняемого в шпионаже в России американца Мосгорсуд в среду продолжит изучать доказательства стороны защиты по громкому делу обвиняемого в шпионаже в России американца Пола Уилана , сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков

На прошлом заседании прокурор закончил представлять доказательства. Кроме того, был допрошен свидетель со стороны защиты. По словам адвоката, из его показаний следует, что Уилан попал в поле зрения российских спецслужб за несколько лет до его задержания.

"Защита будет представлять доказательства, мы направили пять повесток свидетелям, надеемся, кто-то из них точно будет (допрошен)", - сказал собеседник агентства.

Канады, Ирландии и О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США Великобритании . По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщал, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.

Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле " Метрополь ". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад