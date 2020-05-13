Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T03:34
https://ria.ru/20200513/1571352165.html
Мосгорсуд продолжит рассматривать дело американца Уилана
https://cdn22.img.ria.ru/images/156014/99/1560149923_0:130:2149:1339_1036x0_80_0_0_978c6314f7d648f62f2c2f25c7a3b9f6.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд продолжит рассматривать дело американца Уилана

03:34 13.05.2020
239
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду продолжит изучать доказательства стороны защиты по громкому делу обвиняемого в шпионаже в России американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
На прошлом заседании прокурор закончил представлять доказательства. Кроме того, был допрошен свидетель со стороны защиты. По словам адвоката, из его показаний следует, что Уилан попал в поле зрения российских спецслужб за несколько лет до его задержания.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
10 мая, 15:11
Посольство США в России заявило, что Уилану не дают звонить близким
"Защита будет представлять доказательства, мы направили пять повесток свидетелям, надеемся, кто-то из них точно будет (допрошен)", - сказал собеседник агентства.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
23 апреля, 17:13
В МИД ответили на заявления США о том, что Уилан лишен медпомощи
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщал, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
21 апреля, 19:38
Один из свидетелей по делу Уилана не подтвердил версию о вербовке
621000
Обсудить 1
РоссияПол УиланВладимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАПроисшествия
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
20:18Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT
20:14Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
Лента новостейМолния