Адвокаты Уилана считают, что приговор будет вынесен в июне

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Адвокаты обвиняемого в шпионаже Пола Уилана считают, что приговор будет вынесен в июне, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении брата обвиняемого Дэвида Уилана.
"Заключительное слово будет 25 мая, и адвокаты Пола считают, что суд может вынести вердикт в июне", - написал Дэвид Уилан.
Он считает, что суд должен оправдать его брата, однако думает, что приговор будет обвинительным, и только надеется, что он будет более мягким, чем мог бы быть. При этом он отметил, что у семьи нет точной информации о суде, который проходил в закрытом режиме.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".