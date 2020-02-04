Обвиняемого в шпионаже Пола Уилана оставили в СИЗО

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве во вторник признал законным продление ареста до конца марта обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Ольга Дробышевская.

Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью ряда материалов дела. Слушателей и прессу допустили лишь до оглашения решения.

В конце минувшего лета Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу, которое, по заверению адвокатов, начнется не раньше весны.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США , Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.