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2020-05-25T15:14
https://ria.ru/20200525/1571954586.html
Прокурор запросил 18 лет колонии для американца Уилана по делу о шпионаже
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РИА Новости

Прокурор запросил 18 лет колонии для американца Уилана по делу о шпионаже

14:34 25.05.2020 (обновлено: 15:14 25.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для гражданина США, Канады, Ирландии и Великобритании Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
В последнем слове мужчина заявил о своей невиновности и попросил его оправдать.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
23 апреля, 17:13
В МИД ответили на заявления США о том, что Уилан лишен медпомощи
Приговор огласят 15 июня.
Фабулу дела следствие не раскрывает, заседания проходят в закрытом режиме.
ФСБ сообщала лишь о факте задержания Уилана в конце 2018 года во время шпионской акции.
По данным защиты, иностранца задержали из-за флешки, которую ему передал товарищ в московском отеле "Метрополь". Он думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокаты настаивают на том, что Уилана подставили ради продвижения по службе.
За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу из-за засекреченности дела.
По словам брата обвиняемого, Пол — бывший американский морпех, он приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездит в Россию с 2007 года.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
21 мая, 16:43
Адвокаты Уилана считают, что приговор будет вынесен в июне
1667599817
Обсудить 60
Московский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ИрландияСШАПроисшествияПол УиланМосква
Популярные комментарии
О, американцам ответка прилетела =))))) Не всё ж вам гадам безнаказанно измываться над нашими гражданами.
25 мая, 14:44
СССергей Смирнов
50130005
мало!!! пожизненное, без права удо.
25 мая, 14:46
bberia
10760007
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