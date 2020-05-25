Прокурор запросил 18 лет колонии для американца Уилана по делу о шпионаже

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для гражданина США, Канады, Ирландии и Великобритании Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
В последнем слове мужчина заявил о своей невиновности и попросил его оправдать.
23 апреля, 17:13В МИД ответили на заявления США о том, что Уилан лишен медпомощи
Приговор огласят 15 июня.
Фабулу дела следствие не раскрывает, заседания проходят в закрытом режиме.
ФСБ сообщала лишь о факте задержания Уилана в конце 2018 года во время шпионской акции.
По данным защиты, иностранца задержали из-за флешки, которую ему передал товарищ в московском отеле "Метрополь". Он думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокаты настаивают на том, что Уилана подставили ради продвижения по службе.
За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу из-за засекреченности дела.
По словам брата обвиняемого, Пол — бывший американский морпех, он приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездит в Россию с 2007 года.