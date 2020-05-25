Прокурор запросил 18 лет колонии для американца Уилана по делу о шпионаже

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для гражданина Канады, Ирландии и Великобритании Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для гражданина США Пола Уилана , обвиняемого в России в шпионаже, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда

В последнем слове мужчина заявил о своей невиновности и попросил его оправдать.

Приговор огласят 15 июня.

Фабулу дела следствие не раскрывает, заседания проходят в закрытом режиме.

ФСБ сообщала лишь о факте задержания Уилана в конце 2018 года во время шпионской акции.

По данным защиты, иностранца задержали из-за флешки, которую ему передал товарищ в московском отеле " Метрополь ". Он думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад . Адвокаты настаивают на том, что Уилана подставили ради продвижения по службе.

За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу из-за засекреченности дела.