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2020-04-21T19:38
https://ria.ru/20200421/1570376693.html
Один из свидетелей по делу Уилана не подтвердил версию о вербовке
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РИА Новости

Один из свидетелей по делу Уилана не подтвердил версию о вербовке

19:38 21.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Один из свидетелей по делу о шпионаже Пола Уилана на допросе в Мосгорсуде не подтвердил версию о вербовке для разведывательной деятельности в пользу иностранных государств, сообщил РИА новости адвокат Владимир Жеребенков.
"Российский товарищ Уилана из бывших военных рассказал, что давно знает Пола, и тот никогда не вербовал его на ведение разведдеятельности в пользу иностранных государств", - сказал адвокат.
По его словам, они знакомы с 2008 года, свидетель хорошо охарактеризовал Уилана, сказал, что тот любит Россию и часто приезжал, интересовался русской культурой и учил русский язык.
Кроме того, во вторник был также допрошен сотрудник ФСБ, который задерживал Пола Уилана и осуществлял в отношении него комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Прокомментировать его показания адвокат отказался. Также, по словам Жеребенкова, в показаниях свидетелей имеются противоречия, они будут исследоваться на стадии предоставления доказательств стороной защиты.
Следующее судебное заседание состоится 27 апреля.
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В понедельник по делу был допрошен основной свидетель, который настаивает на своих первоначальных показаниях.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщал, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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