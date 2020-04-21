Один из свидетелей по делу Уилана не подтвердил версию о вербовке

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Один из свидетелей по делу о шпионаже Один из свидетелей по делу о шпионаже Пола Уилана на допросе в Мосгорсуде не подтвердил версию о вербовке для разведывательной деятельности в пользу иностранных государств, сообщил РИА новости адвокат Владимир Жеребенков

"Российский товарищ Уилана из бывших военных рассказал, что давно знает Пола, и тот никогда не вербовал его на ведение разведдеятельности в пользу иностранных государств", - сказал адвокат.

По его словам, они знакомы с 2008 года, свидетель хорошо охарактеризовал Уилана, сказал, что тот любит Россию и часто приезжал, интересовался русской культурой и учил русский язык.

Кроме того, во вторник был также допрошен сотрудник ФСБ , который задерживал Пола Уилана и осуществлял в отношении него комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Прокомментировать его показания адвокат отказался. Также, по словам Жеребенкова, в показаниях свидетелей имеются противоречия, они будут исследоваться на стадии предоставления доказательств стороной защиты.

Следующее судебное заседание состоится 27 апреля.

В понедельник по делу был допрошен основной свидетель, который настаивает на своих первоначальных показаниях.

Канады, Ирландии и О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США Великобритании . По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщал, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.

Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле " Метрополь ". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад