Биография Ларисы Удовиченко

Ее отец служил военным врачом, мать окончила Ленинградский институт театра, музыки и кино, но актрисой так и не стала. Из Австрии семья переехала в Одессу (Украина). Родители ушли из жизни, когда Лариса Удовиченко была совсем юной.

В детстве она занималась гимнастикой и увлекалась театром. В 9-м классе поступила в народную студию киноактера, созданную при Одесской киностудии.

В кино Удовиченко дебютировала в школьные годы в главной роли в короткометражном фильме "Счастливый Кукушкин" (1970) режиссера Александра Павловского. Десятиклассницей Лариса Удовиченко снялась в эпизодической роли в фильме "Юлька" (1972).

В 1976 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В 1976-1993 годах была актрисой Театра-студии киноактера.

Будучи студенткой, Удовиченко снялась в главной роли в фильме Сергея Герасимова "Дочки-матери" (1974). Затем она сыграла главные роли в детективе "Золотая мина" (1977), сериале "И это все о нем" (1977), музыкальном фильме "Летучая мышь" (1978), историческом телесериале "Маленькие трагедии" (1980).

Одной из самых запоминающихся стала роль Маньки-Облигации в телесериале "Место встречи изменить нельзя" (1979) режиссера Станислава Говорухина.

Актриса снималась в фильмах "Валентина" (1980), "Женатый холостяк" (1982), "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983), "Успех" (1984), "Зимняя вишня" (1985), "Зимняя вишня-2" (1990), "Сукины дети" (1990) и др.

Она сыграла роли в экранизациях "Подросток" (1983) Евгения Ташкова по Федору Достоевскому, "Мертвые души" (1984) Михаила Швейцера по Николаю Гоголю, "Тартюф" (1992) Яна Фрида по Мольеру.

В конце 1990-х годов актриса снялась в главных ролях в кинотрилогии "Любить по-русски" (1995, 1996, 1999), сериале "Зимняя вишня" (1995).

В 2000-х годах с участием Удовиченко в сериале "Даша Васильева. Любительница частного сыска" по романам Дарьи Донцовой началась новая волна зрительского интереса к ее творчеству.

В 2000-х годах она снималась в сериалах "Тяжелый песок" (2008), "Женить Казанову" (2009), "Где живет Надежда?" (2015), "Бедные люди" (2016), "Отель счастливых сердец" (2017), мелодрамах "Все возможно" (2009), "Зимний сон" (2010).

Среди работ актрисы последних лет – роли в сериалах "Барс" (2018), "Анатомия убийства" (2018), "На качелях судьбы" (2018), "Операция "Сатана" (2018), "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова" (2019), драме "Счастье – это…" (2019).

Среди ее театральных работ последних лет – роль Елены Боур в музыкальной комедии "12 стульев" в Московском государственном академическом театре "Русская песня".

В 1995 году она получила приз за лучшую женскую роль второго плана на кинофестивале "Созвездие" за роли в фильмах "Дикая любовь" и "Любить по-русски".

В 2016 году актриса получила "Золотого сарматского льва" за вклад в киноискусство Международный кинофестиваля совместного кинопроизводства "Восток&Запад. Классика и Авангард".

Лариса Удовиченко была трижды замужем. От союза с пианистом Геннадием Болгариным у нее в 1988 году родилась дочь Мария.