Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T02:00+0300
https://ria.ru/20200222/1565003723.html
Смена власти на Украине 22 февраля 2014 года
https://cdn25.img.ria.ru/images/148384/97/1483849764_0:231:3071:1958_1036x0_80_0_0_21d912f74196c80bcbe0a4bfcece03a5.jpg
РИА Новости

Смена власти на Украине 22 февраля 2014 года

02:00 22.02.2020
201
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
22 февраля 2014 года на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота.
21 ноября 2013 года правительство Украины приостановило процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом с целью более детального изучения и проработки комплекса мер. Кабмин Украины мотивировал свое решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.
Сразу после появления новости о решении правительства в социальных сетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Вечером на Площади Независимости (Майдане Незалежности) в центре Киева собрались около двух тысяч человек.
Первоначально акции протеста протекали достаточно спокойно: на главной киевской Площади Независимости (Майдане Незалежности) и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Ситуация изменилась 24 ноября, когда к началу запланированного митинга число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции. Пока шел митинг, на Европейской площади установили палатки, а чуть позже колонна протестующих двинулась к зданию кабинета министров Украины и попыталась приблизиться к входу, который был оцеплен бойцами милицейского спецподразделения "Беркут". Со стороны митингующих в направлении кабмина полетели дымовые шашки, несколько раз брызнули слезоточивым газом. Правоохранители в ответ тоже применили слезоточивый газ и достали дубинки – хотя, по версии МВД, милиция не била митингующих.
28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе (Литва) прошел саммит "Восточного партнерства", на котором так и не было подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.
В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих в центре Киева. Во время разгона были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы, все они были отпущены. По данным медиков, пострадали 35 человек. Представители стран Запада осудили жесткие действия правоохранительных органов.
После разгона "евромайдана" акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента.
На фоне принятого 16 января 2014 года парламентом пакета законов, ужесточающих наказание за несанкционированные уличные акции, продолжающийся с ноября "евромайдан" перерос в ожесточенные схватки с милицией.
Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.
22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.
Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве 18 февраля, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.
По данным начальника департамента специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, всего во время стычек 18-20 февраля погибли 78 участников Майдана, 278 получили ранения. При этом больше всего людей, около 50 человек, погибли 20 февраля на Институтской улице рядом с Майданом, следствие установило, что причиной их смертей стали огнестрельные ранения, причиненные автоматическим оружием. Кроме этого, по словам Горбатюка, за два дня противостояний были убиты 13 правоохранителей, 650 из них получили телесные повреждения.
21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возврат к конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Также украинский лидер призвал начать процедуру формирования правительства национального доверия.
Позднее президент Янукович и представители оппозиции при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании.
22 февраля Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая.
23 февраля постановлением Верховной рады исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов.
27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", премьером стал Арсений Яценюк.
28 февраля Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства.
25 мая 2014 года на Украине прошли досрочные выборы президента. За высший государственный пост боролся 21 кандидат. Победу одержал самовыдвиженец миллиардер Петр Порошенко. За его кандидатуру проголосовали 54,7% пришедших на участки избирателей.
Крым не признал легитимность новой украинской власти. 11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию в поддержку независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ.
16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. На основании результатов референдума и декларации в поддержку независимости 17 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о независимости от Украины. 18 марта был подписан соответствующий договор с Россией. 21 марта был принят федеральный конституционный закон об образовании двух новых субъектов РФ – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
Ряд регионов на юго-востоке страны также не признали легитимность новых киевских властей. В Донецкой и Луганской областях 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.
Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей.
В сентябре 2014 года, после наступательной операции, в результате которой ополченцы взяли под контроль ряд крупных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, в Минске был подписан меморандум о прекращении вооруженного конфликта и переходе к его разрешению путем дипломатических переговоров. Однако спустя некоторое время военное противостояние возобновилось. После очередной удачной операции ополченцев, в феврале 2015 года, при непосредственном участии лидеров России, Германии, Франции и Украины были подписаны "минские соглашения". Предполагалось создать политическую и юридическую базу для мирного разрешения конфликта: принять закон об амнистии для всех участников гражданского конфликта, объявить Донецкую и Луганскую области особыми территориями и закрепить это в Конституции страны, назначить там выборы местных органов власти и т.д.
К настоящему времени по существу Киев так и не выполнил ни одного из пунктов минских соглашений. Более того, он пытается грубо искажать суть имеющихся договоренностей и очередность их выполнения, подрывает эффективность и авторитет контактной группы, ссылаясь на "нелегитимность" представителей Донбасса.
При этом МИД России отмечает определенные подвижки в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины в 2019 году, которые были связаны с подготовкой и проведением нормандского саммита (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря в Париже.
1 октября 2019 года Киев согласовал "формулу Штайнмайера". "Формула" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины. После этого, если наблюдатели ОБСЕ признают, что выборы соответствуют стандартам организации, в силу вступает закон об особом статусе Донбасса.
В 2019 году при содействии России и ОБСЕ разведение сил Донбасса и Киева состоялось в Петровском, Золотом и Станице Луганской.
После парижского саммита Киев, Донецк и Луганск 29 декабря провели обмен удерживаемых лиц. Это был первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, из Донецка и Луганска отдали властям Украины 76 человек.
Между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек, из них более трех тысяч – мирные жители.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
200000
УкраинаСправки
Рекомендуем
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек
Храм Святой Мученицы Татианы
В Чувашии десятый по счету министр лишился должности
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Белоруссией
Тестовые задания по русскому языку для ульяновских чиновников
Международный день родного языка
Вид на Сеул
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
В зале заседаний парламента Ирана
Процедура выборов в парламент Ирана
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи займутся историей с резонансным дебошем в тульском кафе
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Халифа Хафтар: терпение армии Ливии по ситуации с Триполи на исходе
Здание Министерства культуры в Москве
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Линии электропередач
Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО)
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил учения США с имитацией ядерного удара по России
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
22:15Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Лента новостейМолния