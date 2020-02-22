Смена власти на Украине 22 февраля 2014 года

К настоящему времени по существу Киев так и не выполнил ни одного из пунктов минских соглашений. Более того, он пытается грубо искажать суть имеющихся договоренностей и очередность их выполнения, подрывает эффективность и авторитет контактной группы, ссылаясь на "нелегитимность" представителей Донбасса.