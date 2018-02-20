Украина четвертый год безуспешно ищет виновных в гибели людей на Майдане

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Спустя четыре года после трагических февральских событий 2014 года на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве, когда в ходе массовых беспорядков погибли более 100 человек, никто не понес наказание за совершенные преступления.

Хотя украинское следствие на сегодня имеет более 60 подозреваемых в гибели людей, украинские суды не вынесли ни одного приговора по этим делам. Генпрокуратура обвиняет в преступлениях бывшее руководство Украины во главе с экс-президентом Виктором Януковичем и работников правоохранительных органов, в частности, бывшего спецподразделения МВД Украины "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

В то же время украинские власти оправдываются, что на сегодняшний день расследование дела Майдана затрудняется большой его сложностью и огромным масштабом, а также сопротивлением со стороны украинской судебной системы. Тем не менее генпрокурор Юрий Луценко уверен, что в ближайшее время в расследовании убийств на Майдане произойдет серьезный сдвиг, так как в суд передадут основной эпизод дела по обвинению Януковича в организации расстрелов.

Официальную версию следствия под сомнение могут поставить показания группы граждан Грузии, которые ранее заявили, что были свидетелями стрельбы по протестующим и правоохранителям наемных снайперов, которые якобы были наняты оппозиционными силами. Вскоре грузин могут допросить в киевском суде по делу пяти экс-сотрудников "Беркута".

В ноябре 2013 года на центральной киевской площади начались массовые акции протеста против приостановки правительством Николая Азарова курса на евроинтеграцию страны. Зимой 2014 года протесты радикализировались и переросли в стычки их участников с правоохранителями.

Апогей противостояния пришелся на 18-20 февраля 2014 года, когда во время столкновений в правительственном квартале погибли десятки человек с обеих сторон. Результатом этих событий стало отстранение Януковича.

После прихода к власти оппозиция заявила, что быстро расследует эти преступления, однако на сегодня это обещание так и не выполнено.

По данным начальника департамента специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, всего во время стычек 18-20 февраля погибли 78 участников Майдана, 278 получили ранения. При этом больше всего людей, около 50 человек, погибли 20 февраля на Институтской улице рядом с Майданом, следствие установило, что причиной их смертей стали огнестрельные ранения, причиненные автоматическим оружием.

Кроме этого, по словам Горбатюка, за два дня противостояний были убиты 13 правоохранителей, 650 из них получили телесные повреждения.

Горбатюк сообщил, что в целом по уголовным делам, которые касаются правонарушений во время Майдана, считаются потерпевшими 1,8 тысячи человек. В этих делах фигурируют 412 подозреваемых, против 250 из них дела переданы в суды. На сегодня уже вынесено 50 приговоров, однако реальное наказание отбывает только один человек.

Прокурор заявил, что эта статистика касается всех преступлений за время протестов. Он уточнил, что по делу о гибели людей на Майдане статус подозреваемых имеют 60 человек и приговоров по этим делам пока нет. "Это цифры касаются всех преступлений — от избиений до составления правоохранителями неправдивых приговоров (о правонарушениях со стороны участников протестов). Если говорить об убийствах, то у нас уведомлено о подозрении более 60 лиц начиная с исполнителей и заканчивая организаторами. По событиям 18-20 февраля выдвинуты подозрения руководству правоохранительных органов и государства", — сказал Горбатюк в комментарии телеканалу "112 Украина".

В то же время, по словам представителя генпрокуратуры Украины Алексея Донского, есть подвижки в расследовании дела о гибели правоохранителей на Майдане, в рамках которого группе лиц вручено уведомление о привлечении к уголовной ответственности в качестве подозреваемых.

"В рамках этого производства исследуются, в частности, обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия к правоохранителям со стороны определенных групп лиц, то есть те факты… где незаконно применялось оружие. В этом уголовном производстве сообщено о подозрениях определенным лицам", — сказал Донской украинскому информагентству УНИАН.

Сложное дело



Международные правозащитные организации и ООН ранее в своих докладах неоднократно отмечали отсутствие результатов в расследовании уголовного дела о гибели людей на Майдане. По мнению правозащитников, на Украине власти не заинтересованы в поиске причастных к убийствам.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено тем, что три года спустя после убийств протестующих и сотрудников правоохранительных органов на Майдане в Киеве усилия по привлечению к ответственности все еще не дали ощутимых результатов", — говорится в 18-м докладе о ситуации с правами человека на Украине, который был обнародован прошлым летом.

В организации отметили, что, несмотря на усилия генпрокуратуры по привлечению к ответственности виновных в гибели протестующих и других людей во время событий на Майдане в Киеве, ни один из бывших высокопоставленных чиновников не понес наказания.

Промедление в расследовании признает и сама украинская власть. В нынешнюю годовщину трагических событий на Майдане президент Петр Порошенко заявил, что дело Майдана очень объемное и сложное, поэтому, чтобы соблюсти все юридические процедуры, требуется время.

"Разделяю недовольство общества темпами расследования. А еще больше скоростью судебных процессов. За четыре года должны были сделать они больше. В то же время хорошо осознаю масштаб преступления, как и необходимость юридически безупречной доказательной базы и неукоснительного соблюдения всех процессуальных норм. Зло должно быть наказано", — сказал Порошенко.

Он напомнил, что по закону он не может вмешиваться в следствие, и попросил генпрокурора Юрия Луценко проанализировать, чем еще можно помочь организационно департаменту спецрасследований генпрокуратуры, который занимается этим делом, чтобы ускорить расследование.

В то же время, по словам адвоката семей погибших на Майдане Маркияна Галабалы, эффективному расследованию дела Майдана мешает уничтожение доказательной базы, которое, по его мнению, имело место в 2014 году.

"Доказательная база была в значительной степени уничтожена сразу после победы Майдана и уничтожена теми лицами, которые и дальше находятся в правоохранительных органах на своих должностях, мы говорим об оперативных делах, которые велись представителями МВД и Службой безопасности Украины (СБУ)", — сказал адвокат в комментарии "112 Украина".

Противодействие судов



На сегодняшний день генпрокуратура продолжает расследовать дело о гибели людей на Майдане, в суд направлены только его отдельные эпизоды. Самим громким и публичными из них является судебный процесс над пятью сотрудниками спецподразделения "Беркут", которых судят почти два года с мая 2016 года в Соломенском районном суде Киева. Подсудимых обвиняют в участии в расстрелах участников Майдана.

При этом основной эпизод дела Майдана касается организаторов расстрелов, подозреваемыми по нему проходят Янукович, экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. В феврале Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия о предоставлении разрешения на заочное досудебное расследование в отношении указанных лиц в связи с тем, что фигуранты скрываются от следствия за границей.

Генпрокурор Луценко заявил, что данное дело будет передано в суд, как только закончится еще один заочный судебный процесс над Януковичем, по обвинению в государственной измене, продолжающийся на Украине с весны прошлого года.

"Я ждал этой возможности долго, над этим работали сотни следователей и прокуроров, и сегодня наконец это произошло. Столичный суд разрешил заочное следствие, а потом и заочный суд тех, кого мы подозреваем в организации расстрела. Дело Януковича, Захарченко и Якименко на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по государственной измене Януковича будут передано в суд", — сказал Луценко.

При этом Луценко обвинил украинские суды в блокировании рассмотрения других эпизодов по делу Майдана, которые, в частности, касаются привлечения к ответственности командиров спецподразделения "Беркут", а также бывшего руководства правоохранительных органов и прокуратуры Киева.

"Не могу не сказать и о противодействии системы, нежелании судебной ветви власти признать эти дела приоритетными. Достаточно вспомнить, что с 2016 года так и не начались судебные процессы по представлению генпрокуратуры касательно командира второй роты "Беркута", замкомандира первой роты "Беркута" и сотрудников этой роты, прокурора Киева, заместителя начальника днепровского управления МВД в Киеве, бывшего заместителя СБУ Киевской области. Не понятно, почему с 2016 года судьи так и не нашли возможности хотя бы начать эти процессы", — сказал Луценко.

Грузинский след



Сразу же после гибели людей на Майдане в феврале 2014 года оппоненты нынешней украинской власти озвучили версию, что на Майдане действовала некая третья сторона, которая якобы вела огонь по радикалам и правоохранителям, чтобы спровоцировать конфликт. Украинская власть эти обвинения все время отвергает.

Однако в конце 2017 года на итальянском "5 канале" в эфир вышел документальный фильм, с интервью трех грузин, которые утверждают, что в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них заявил, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.

Генпрокуратура назвала этот фильм фейком, но пообещала проверить факты, изложенные в нем. Позже в рамках судебного процесса над пятью экс-сотрудниками "Беркута" в Соломенском районном суде Киева адвокат обвиняемых Алексндр Горошинский заявил ходатайство о допросе этих грузин. Адвокат сообщил, что двое мужчин согласились дать показания в киевском суде в режиме видеоконференции с территории Армении, где они сейчас проживают, о работе снайперов на майдане Незалежности в феврале 2014 года.

По словам адвоката, в личной беседе с гражданами Грузии он выяснил, что они были свидетелями того, как с гостиницы "Украина" и консерватории на майдане Незалежности снайперы вели огонь по правоохранителям. Также, по словам Горошинского, из беседы ему стало известно, что наемникам обещали заплатить за работу по пять тысяч долларов.

В интервью корреспонденту РИА Новости граждане Грузии сообщили, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, а инструктировал их бывший американский военный, с которым их познакомили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили. Как рассказал Ревазишвили, Пашинский и Владимир Парасюк (ныне — депутат Рады) лично участвовали в убийстве людей на Майдане.

В декабре 2017 года Соломенский районный суд Киева дал согласие на допрос "грузинских снайперов" в режиме видеоконференции. Допрос будет признан законным, если его организуют по линии международной правовой помощи. Для оформления процедуры понадобится не меньше трех месяцев.

Уже при другой власти



Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что дело о массовой гибели людей на Майдане будет доведено до конца, но не при действующей власти.

"Сейчас во власти полно людей, которые были участниками процесса по обе стороны: и сидели во властных коридорах, и манипулировали людьми на Майдане, поэтому они заинтересованы получить какие-то политические, а не юридические результаты. Они заинтересованы спекулировать этой трагедией, а не искать справедливость и юридическую правоту", — сказал Бортник РИА Новости.

Эксперт считает, что это дело, так же как и дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, будет завершено в следующем политическом цикле, в случае смены власти на Украине.

"Если же власть не поменяется, то ничего, кроме политических выводов и политических приговоров, не стоит ожидать, и, к сожалению, на справедливость не стоит рассчитывать", — сказал он.