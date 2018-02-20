Украина четвертый год безуспешно ищет виновных в гибели людей на Майдане

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Спустя четыре года после трагических февральских событий 2014 года на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве, когда в ходе массовых беспорядков погибли более 100 человек, никто не понес наказание за совершенные преступления.
В то же время украинские власти оправдываются, что на сегодняшний день расследование дела Майдана затрудняется большой его сложностью и огромным масштабом, а также сопротивлением со стороны украинской судебной системы. Тем не менее генпрокурор Юрий Луценко уверен, что в ближайшее время в расследовании убийств на Майдане произойдет серьезный сдвиг, так как в суд передадут основной эпизод дела по обвинению Януковича в организации расстрелов.
Официальную версию следствия под сомнение могут поставить показания группы граждан Грузии, которые ранее заявили, что были свидетелями стрельбы по протестующим и правоохранителям наемных снайперов, которые якобы были наняты оппозиционными силами. Вскоре грузин могут допросить в киевском суде по делу пяти экс-сотрудников "Беркута".
В ноябре 2013 года на центральной киевской площади начались массовые акции протеста против приостановки правительством Николая Азарова курса на евроинтеграцию страны. Зимой 2014 года протесты радикализировались и переросли в стычки их участников с правоохранителями.
Апогей противостояния пришелся на 18-20 февраля 2014 года, когда во время столкновений в правительственном квартале погибли десятки человек с обеих сторон. Результатом этих событий стало отстранение Януковича.
После прихода к власти оппозиция заявила, что быстро расследует эти преступления, однако на сегодня это обещание так и не выполнено.
По данным начальника департамента специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, всего во время стычек 18-20 февраля погибли 78 участников Майдана, 278 получили ранения. При этом больше всего людей, около 50 человек, погибли 20 февраля на Институтской улице рядом с Майданом, следствие установило, что причиной их смертей стали огнестрельные ранения, причиненные автоматическим оружием.
Горбатюк сообщил, что в целом по уголовным делам, которые касаются правонарушений во время Майдана, считаются потерпевшими 1,8 тысячи человек. В этих делах фигурируют 412 подозреваемых, против 250 из них дела переданы в суды. На сегодня уже вынесено 50 приговоров, однако реальное наказание отбывает только один человек.
Прокурор заявил, что эта статистика касается всех преступлений за время протестов. Он уточнил, что по делу о гибели людей на Майдане статус подозреваемых имеют 60 человек и приговоров по этим делам пока нет. "Это цифры касаются всех преступлений — от избиений до составления правоохранителями неправдивых приговоров (о правонарушениях со стороны участников протестов). Если говорить об убийствах, то у нас уведомлено о подозрении более 60 лиц начиная с исполнителей и заканчивая организаторами. По событиям 18-20 февраля выдвинуты подозрения руководству правоохранительных органов и государства", — сказал Горбатюк в комментарии телеканалу "112 Украина".
"В рамках этого производства исследуются, в частности, обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия к правоохранителям со стороны определенных групп лиц, то есть те факты… где незаконно применялось оружие. В этом уголовном производстве сообщено о подозрениях определенным лицам", — сказал Донской украинскому информагентству УНИАН.
Сложное дело
Международные правозащитные организации и ООН ранее в своих докладах неоднократно отмечали отсутствие результатов в расследовании уголовного дела о гибели людей на Майдане. По мнению правозащитников, на Украине власти не заинтересованы в поиске причастных к убийствам.
В организации отметили, что, несмотря на усилия генпрокуратуры по привлечению к ответственности виновных в гибели протестующих и других людей во время событий на Майдане в Киеве, ни один из бывших высокопоставленных чиновников не понес наказания.
Промедление в расследовании признает и сама украинская власть. В нынешнюю годовщину трагических событий на Майдане президент Петр Порошенко заявил, что дело Майдана очень объемное и сложное, поэтому, чтобы соблюсти все юридические процедуры, требуется время.
"Разделяю недовольство общества темпами расследования. А еще больше скоростью судебных процессов. За четыре года должны были сделать они больше. В то же время хорошо осознаю масштаб преступления, как и необходимость юридически безупречной доказательной базы и неукоснительного соблюдения всех процессуальных норм. Зло должно быть наказано", — сказал Порошенко.
В то же время, по словам адвоката семей погибших на Майдане Маркияна Галабалы, эффективному расследованию дела Майдана мешает уничтожение доказательной базы, которое, по его мнению, имело место в 2014 году.
"Доказательная база была в значительной степени уничтожена сразу после победы Майдана и уничтожена теми лицами, которые и дальше находятся в правоохранительных органах на своих должностях, мы говорим об оперативных делах, которые велись представителями МВД и Службой безопасности Украины (СБУ)", — сказал адвокат в комментарии "112 Украина".
Противодействие судов
На сегодняшний день генпрокуратура продолжает расследовать дело о гибели людей на Майдане, в суд направлены только его отдельные эпизоды. Самим громким и публичными из них является судебный процесс над пятью сотрудниками спецподразделения "Беркут", которых судят почти два года с мая 2016 года в Соломенском районном суде Киева. Подсудимых обвиняют в участии в расстрелах участников Майдана.
Генпрокурор Луценко заявил, что данное дело будет передано в суд, как только закончится еще один заочный судебный процесс над Януковичем, по обвинению в государственной измене, продолжающийся на Украине с весны прошлого года.
"Я ждал этой возможности долго, над этим работали сотни следователей и прокуроров, и сегодня наконец это произошло. Столичный суд разрешил заочное следствие, а потом и заочный суд тех, кого мы подозреваем в организации расстрела. Дело Януковича, Захарченко и Якименко на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по государственной измене Януковича будут передано в суд", — сказал Луценко.
"Не могу не сказать и о противодействии системы, нежелании судебной ветви власти признать эти дела приоритетными. Достаточно вспомнить, что с 2016 года так и не начались судебные процессы по представлению генпрокуратуры касательно командира второй роты "Беркута", замкомандира первой роты "Беркута" и сотрудников этой роты, прокурора Киева, заместителя начальника днепровского управления МВД в Киеве, бывшего заместителя СБУ Киевской области. Не понятно, почему с 2016 года судьи так и не нашли возможности хотя бы начать эти процессы", — сказал Луценко.
Грузинский след
Сразу же после гибели людей на Майдане в феврале 2014 года оппоненты нынешней украинской власти озвучили версию, что на Майдане действовала некая третья сторона, которая якобы вела огонь по радикалам и правоохранителям, чтобы спровоцировать конфликт. Украинская власть эти обвинения все время отвергает.
Генпрокуратура назвала этот фильм фейком, но пообещала проверить факты, изложенные в нем. Позже в рамках судебного процесса над пятью экс-сотрудниками "Беркута" в Соломенском районном суде Киева адвокат обвиняемых Алексндр Горошинский заявил ходатайство о допросе этих грузин. Адвокат сообщил, что двое мужчин согласились дать показания в киевском суде в режиме видеоконференции с территории Армении, где они сейчас проживают, о работе снайперов на майдане Незалежности в феврале 2014 года.
По словам адвоката, в личной беседе с гражданами Грузии он выяснил, что они были свидетелями того, как с гостиницы "Украина" и консерватории на майдане Незалежности снайперы вели огонь по правоохранителям. Также, по словам Горошинского, из беседы ему стало известно, что наемникам обещали заплатить за работу по пять тысяч долларов.
В декабре 2017 года Соломенский районный суд Киева дал согласие на допрос "грузинских снайперов" в режиме видеоконференции. Допрос будет признан законным, если его организуют по линии международной правовой помощи. Для оформления процедуры понадобится не меньше трех месяцев.
Уже при другой власти
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что дело о массовой гибели людей на Майдане будет доведено до конца, но не при действующей власти.
Эксперт считает, что это дело, так же как и дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, будет завершено в следующем политическом цикле, в случае смены власти на Украине.
"Если же власть не поменяется, то ничего, кроме политических выводов и политических приговоров, не стоит ожидать, и, к сожалению, на справедливость не стоит рассчитывать", — сказал он.