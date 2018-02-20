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Украина четвертый год безуспешно ищет виновных в гибели людей на Майдане

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Февраль 2018 (83)
01:2220.02.2018
(обновлено: 01:50 20.02.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСтолкновения протестующих с милицией в центре Киева в 2014 году. Архивное фотоСтолкновения протестующих с милицией в центре Киева в 2014 году. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Спустя четыре года после трагических февральских событий 2014 года на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве, когда в ходе массовых беспорядков погибли более 100 человек, никто не понес наказание за совершенные преступления.

Пресс-конференция Правда о расстреле Небесной сотни в МИА Россия сегодня. 19 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Грузинские снайперы с Майдана опасаются за свою жизнь
Хотя украинское следствие на сегодня имеет более 60 подозреваемых в гибели людей, украинские суды не вынесли ни одного приговора по этим делам. Генпрокуратура обвиняет в преступлениях бывшее руководство Украины во главе с экс-президентом Виктором Януковичем и работников правоохранительных органов, в частности, бывшего спецподразделения МВД Украины "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

В то же время украинские власти оправдываются, что на сегодняшний день расследование дела Майдана затрудняется большой его сложностью и огромным масштабом, а также сопротивлением со стороны украинской судебной системы. Тем не менее генпрокурор Юрий Луценко уверен, что в ближайшее время в расследовании убийств на Майдане произойдет серьезный сдвиг, так как в суд передадут основной эпизод дела по обвинению Януковича в организации расстрелов.

Официальную версию следствия под сомнение могут поставить показания группы граждан Грузии, которые ранее заявили, что были свидетелями стрельбы по протестующим и правоохранителям наемных снайперов, которые якобы были наняты оппозиционными силами. Вскоре грузин могут допросить в киевском суде по делу пяти экс-сотрудников "Беркута".

Участники акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Экс-глава грузинских снайперов рассказал о расследовании событий на Майдане
Небольшими шагами

В ноябре 2013 года на центральной киевской площади начались массовые акции протеста против приостановки правительством Николая Азарова курса на евроинтеграцию страны. Зимой 2014 года протесты радикализировались и переросли в стычки их участников с правоохранителями.

Апогей противостояния пришелся на 18-20 февраля 2014 года, когда во время столкновений в правительственном квартале погибли десятки человек с обеих сторон. Результатом этих событий стало отстранение Януковича.

После прихода к власти оппозиция заявила, что быстро расследует эти преступления, однако на сегодня это обещание так и не выполнено.

По данным начальника департамента специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, всего во время стычек 18-20 февраля погибли 78 участников Майдана, 278 получили ранения. При этом больше всего людей, около 50 человек, погибли 20 февраля на Институтской улице рядом с Майданом, следствие установило, что причиной их смертей стали огнестрельные ранения, причиненные автоматическим оружием.

Сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на улице Институской в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Небесная сотня": развенчание мифа
Кроме этого, по словам Горбатюка, за два дня противостояний были убиты 13 правоохранителей, 650 из них получили телесные повреждения.

Горбатюк сообщил, что в целом по уголовным делам, которые касаются правонарушений во время Майдана, считаются потерпевшими 1,8 тысячи человек. В этих делах фигурируют 412 подозреваемых, против 250 из них дела переданы в суды. На сегодня уже вынесено 50 приговоров, однако реальное наказание отбывает только один человек.

Прокурор заявил, что эта статистика касается всех преступлений за время протестов. Он уточнил, что по делу о гибели людей на Майдане статус подозреваемых имеют 60 человек и приговоров по этим делам пока нет. "Это цифры касаются всех преступлений — от избиений до составления правоохранителями неправдивых приговоров (о правонарушениях со стороны участников протестов). Если говорить об убийствах, то у нас уведомлено о подозрении более 60 лиц начиная с исполнителей и заканчивая организаторами. По событиям 18-20 февраля выдвинуты подозрения руководству правоохранительных органов и государства", — сказал Горбатюк в комментарии телеканалу "112 Украина".

Заявление Кобы Нергадзе в судебные органы Украины
© РИА Новости
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В то же время, по словам представителя генпрокуратуры Украины Алексея Донского, есть подвижки в расследовании дела о гибели правоохранителей на Майдане, в рамках которого группе лиц вручено уведомление о привлечении к уголовной ответственности в качестве подозреваемых.

"В рамках этого производства исследуются, в частности, обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия к правоохранителям со стороны определенных групп лиц, то есть те факты… где незаконно применялось оружие. В этом уголовном производстве сообщено о подозрениях определенным лицам", — сказал Донской украинскому информагентству УНИАН.

Сложное дело

Международные правозащитные организации и ООН ранее в своих докладах неоднократно отмечали отсутствие результатов в расследовании уголовного дела о гибели людей на Майдане. По мнению правозащитников, на Украине власти не заинтересованы в поиске причастных к убийствам.

Возложение цветов небесной сотне в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
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"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено тем, что три года спустя после убийств протестующих и сотрудников правоохранительных органов на Майдане в Киеве усилия по привлечению к ответственности все еще не дали ощутимых результатов", — говорится в 18-м докладе о ситуации с правами человека на Украине, который был обнародован прошлым летом.

В организации отметили, что, несмотря на усилия генпрокуратуры по привлечению к ответственности виновных в гибели протестующих и других людей во время событий на Майдане в Киеве, ни один из бывших высокопоставленных чиновников не понес наказания.

Промедление в расследовании признает и сама украинская власть. В нынешнюю годовщину трагических событий на Майдане президент Петр Порошенко заявил, что дело Майдана очень объемное и сложное, поэтому, чтобы соблюсти все юридические процедуры, требуется время.

"Разделяю недовольство общества темпами расследования. А еще больше скоростью судебных процессов. За четыре года должны были сделать они больше. В то же время хорошо осознаю масштаб преступления, как и необходимость юридически безупречной доказательной базы и неукоснительного соблюдения всех процессуальных норм. Зло должно быть наказано", — сказал Порошенко.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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ГПУ хочет допросить Саакашвили по делу о событиях на Майдане по видеосвязи
Он напомнил, что по закону он не может вмешиваться в следствие, и попросил генпрокурора Юрия Луценко проанализировать, чем еще можно помочь организационно департаменту спецрасследований генпрокуратуры, который занимается этим делом, чтобы ускорить расследование.

В то же время, по словам адвоката семей погибших на Майдане Маркияна Галабалы, эффективному расследованию дела Майдана мешает уничтожение доказательной базы, которое, по его мнению, имело место в 2014 году.

"Доказательная база была в значительной степени уничтожена сразу после победы Майдана и уничтожена теми лицами, которые и дальше находятся в правоохранительных органах на своих должностях, мы говорим об оперативных делах, которые велись представителями МВД и Службой безопасности Украины (СБУ)", — сказал адвокат в комментарии "112 Украина".

Противодействие судов

На сегодняшний день генпрокуратура продолжает расследовать дело о гибели людей на Майдане, в суд направлены только его отдельные эпизоды. Самим громким и публичными из них является судебный процесс над пятью сотрудниками спецподразделения "Беркут", которых судят почти два года с мая 2016 года в Соломенском районном суде Киева. Подсудимых обвиняют в участии в расстрелах участников Майдана.

Пресс-конференция Правда о расстреле Небесной сотни в МИА Россия сегодня. 19 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Стало известно, где скрываются грузинские снайперы с Майдана
При этом основной эпизод дела Майдана касается организаторов расстрелов, подозреваемыми по нему проходят Янукович, экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. В феврале Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия о предоставлении разрешения на заочное досудебное расследование в отношении указанных лиц в связи с тем, что фигуранты скрываются от следствия за границей.

Генпрокурор Луценко заявил, что данное дело будет передано в суд, как только закончится еще один заочный судебный процесс над Януковичем, по обвинению в государственной измене, продолжающийся на Украине с весны прошлого года.

"Я ждал этой возможности долго, над этим работали сотни следователей и прокуроров, и сегодня наконец это произошло. Столичный суд разрешил заочное следствие, а потом и заочный суд тех, кого мы подозреваем в организации расстрела. Дело Януковича, Захарченко и Якименко на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по государственной измене Януковича будут передано в суд", — сказал Луценко.

Годовщина начала событий на киевском Майдане
© РИА Новости / Стрингер
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При этом Луценко обвинил украинские суды в блокировании рассмотрения других эпизодов по делу Майдана, которые, в частности, касаются привлечения к ответственности командиров спецподразделения "Беркут", а также бывшего руководства правоохранительных органов и прокуратуры Киева.

"Не могу не сказать и о противодействии системы, нежелании судебной ветви власти признать эти дела приоритетными. Достаточно вспомнить, что с 2016 года так и не начались судебные процессы по представлению генпрокуратуры касательно командира второй роты "Беркута", замкомандира первой роты "Беркута" и сотрудников этой роты, прокурора Киева, заместителя начальника днепровского управления МВД в Киеве, бывшего заместителя СБУ Киевской области. Не понятно, почему с 2016 года судьи так и не нашли возможности хотя бы начать эти процессы", — сказал Луценко.

Грузинский след

Сразу же после гибели людей на Майдане в феврале 2014 года оппоненты нынешней украинской власти озвучили версию, что на Майдане действовала некая третья сторона, которая якобы вела огонь по радикалам и правоохранителям, чтобы спровоцировать конфликт. Украинская власть эти обвинения все время отвергает.

Открытие памятника Петлюре в Виннице
© Фото : предоставлено Винницкой областной думой
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Однако в конце 2017 года на итальянском "5 канале" в эфир вышел документальный фильм, с интервью трех грузин, которые утверждают, что в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них заявил, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.

Генпрокуратура назвала этот фильм фейком, но пообещала проверить факты, изложенные в нем. Позже в рамках судебного процесса над пятью экс-сотрудниками "Беркута" в Соломенском районном суде Киева адвокат обвиняемых Алексндр Горошинский заявил ходатайство о допросе этих грузин. Адвокат сообщил, что двое мужчин согласились дать показания в киевском суде в режиме видеоконференции с территории Армении, где они сейчас проживают, о работе снайперов на майдане Незалежности в феврале 2014 года.

По словам адвоката, в личной беседе с гражданами Грузии он выяснил, что они были свидетелями того, как с гостиницы "Украина" и консерватории на майдане Незалежности снайперы вели огонь по правоохранителям. Также, по словам Горошинского, из беседы ему стало известно, что наемникам обещали заплатить за работу по пять тысяч долларов.

В Киеве разгромили магазин из-за стертых граффити времен евромайдана
© РИА Новости / Стрингер
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В интервью корреспонденту РИА Новости граждане Грузии сообщили, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, а инструктировал их бывший американский военный, с которым их познакомили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили. Как рассказал Ревазишвили, Пашинский и Владимир Парасюк (ныне — депутат Рады) лично участвовали в убийстве людей на Майдане.

В декабре 2017 года Соломенский районный суд Киева дал согласие на допрос "грузинских снайперов" в режиме видеоконференции. Допрос будет признан законным, если его организуют по линии международной правовой помощи. Для оформления процедуры понадобится не меньше трех месяцев.

Уже при другой власти

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что дело о массовой гибели людей на Майдане будет доведено до конца, но не при действующей власти.

Участники акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Сейчас во власти полно людей, которые были участниками процесса по обе стороны: и сидели во властных коридорах, и манипулировали людьми на Майдане, поэтому они заинтересованы получить какие-то политические, а не юридические результаты. Они заинтересованы спекулировать этой трагедией, а не искать справедливость и юридическую правоту", — сказал Бортник РИА Новости.

Эксперт считает, что это дело, так же как и дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, будет завершено в следующем политическом цикле, в случае смены власти на Украине.

"Если же власть не поменяется, то ничего, кроме политических выводов и политических приговоров, не стоит ожидать, и, к сожалению, на справедливость не стоит рассчитывать", — сказал он.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Несен
Они не ищут виновных , они не могут назначить виноватых и ответственных.
Ведь теперь их не кто не поймёт, даже собственный народ.
P.S. Своя рубашка ближе к телу , но какова её цена ... ?
01:51
20.02.2018
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Alkeksand
Короче, майданная власть сама себя судить не будет.
02:14
20.02.2018
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