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МИД Украины рассчитывает на прогресс в установлении мира в 2020 году
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РИА Новости

МИД Украины рассчитывает на прогресс в установлении мира в 2020 году

12:57 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание МИД Украины. Архивное фото
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что 2020 год станет прогрессивным на пути к урегулированию конфликта в Донбассе.
"Надеемся, этот год мы сделаем достаточно прогрессивным на пути к мирному урегулированию и разрешению ситуации на востоке Украины", - сказал Пристайко на совместном брифинге с главой ОБСЕ Еди Рами в Киеве в понедельник.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Вадим ПристайкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныУкраинаВ мире
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