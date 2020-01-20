МИД Украины рассчитывает на прогресс в установлении мира в 2020 году

КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что 2020 год станет прогрессивным на пути к урегулированию конфликта в Донбассе.
"Надеемся, этот год мы сделаем достаточно прогрессивным на пути к мирному урегулированию и разрешению ситуации на востоке Украины", - сказал Пристайко на совместном брифинге с главой ОБСЕ Еди Рами в Киеве в понедельник.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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