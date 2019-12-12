В ООН заявили о гибели 3344 мирных жителей в ходе конфликта в Донбассе

"Общее число гражданских, которые погибли из-за конфликта, продолжает увеличиваться. За период с середины апреля 2014 года, когда разгорелся конфликт, общее число убитых среди гражданского населения по обе стороны от линии столкновения составило 3344, а число раненых превышает 7 тысяч по обе стороны линии столкновения", - заявила Богнер на брифинге.

ДНР призвала Киев не подменять суть соглашения "нормандской четверки". В эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков поделился своей точкой зрения по поводу действий украинской стороны.

"Это страх". Почему Киев исказил соглашение нормандского саммита ДНР призвала Киев не подменять суть соглашения "нормандской четверки". В эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков поделился своей точкой зрения по поводу действий украинской стороны.

По ее словам, миссия с начала 2019 года по 15 ноября зафиксировала гибель 26 мирных жителей, еще 136 человек получили ранения. Богнер отметила, что это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.