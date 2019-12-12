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В ООН заявили о гибели 3344 мирных жителей в ходе конфликта в Донбассе
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РИА Новости

В ООН заявили о гибели 3344 мирных жителей в ходе конфликта в Донбассе

12:47 12.12.2019 (обновлено: 12:51 12.12.2019)
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoДонбасс
Донбасс
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Донбасс. Архивное фото
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3344 мирных жителей в Донбассе с начала конфликта, более 7 тысяч получили ранения, заявила в четверг глава миссии Матильда Богнер.
"Общее число гражданских, которые погибли из-за конфликта, продолжает увеличиваться. За период с середины апреля 2014 года, когда разгорелся конфликт, общее число убитых среди гражданского населения по обе стороны от линии столкновения составило 3344, а число раненых превышает 7 тысяч по обе стороны линии столкновения", - заявила Богнер на брифинге.
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По ее словам, миссия с начала 2019 года по 15 ноября зафиксировала гибель 26 мирных жителей, еще 136 человек получили ранения. Богнер отметила, что это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Глава миссии также выразила надежду, что в 2020 году не будет жертв среди мирного населения в результате конфликта.
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