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В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:05 18.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщали о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
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"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 36 единиц", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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