В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за сутки

ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в ДНР сообщали о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 36 единиц", - добавил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.