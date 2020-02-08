Громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире

2020

8 февраля рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима (другое название — Корат). Погибли 17 человек, есть много раненых. Солдат угнал в своей части военный внедорожник HamVee и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. У одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся. Предполагается, что он захватил 16 заложников и удерживает их на четвертом этаже торгового центра.