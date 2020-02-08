МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вооруженный военнослужащий устроил в субботу стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда, жертвами атаки стали 17 человек. Преступник также удерживает в заложниках порядка 16 посетителей ТЦ.
Ниже приводятся громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире в 2016-2020 годах.
2020
8 февраля рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима (другое название — Корат). Погибли 17 человек, есть много раненых. Солдат угнал в своей части военный внедорожник HamVee и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. У одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся. Предполагается, что он захватил 16 заложников и удерживает их на четвертом этаже торгового центра.
24 января в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе в Баден-Вюртенберге погибли шесть человек. Мотивом к ней был конфликт на бытовой почве. Предполагаемого преступника задержали.
2019
10 декабря утром мужчина (как позднее выяснилось, психически неуравновешенный) устроил стрельбу в одном из отделений краевой больницы в Остраве (Чехия), в результате чего на месте погибли пять человек и еще один скончался затем во время операции, еще трое получили ранения. Одна из раненых через два дня скончалась. Нападавший скрылся на автомобиле и впоследствии покончил с собой, заметив полицейский вертолет.
4 августа десять человек, включая нападавшего, погибли, 26 пострадали в результате стрельбы в городе Дейтон в американском штате Огайо.
3 августа в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо на западе Техаса произошла стрельба. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
31 мая в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, Деуэйн Крэддок открыл стрельбу в трехэтажном административном здании. Погибли 12 человек, несколько человек пострадали. В перестрелку с подозреваемым вступили четверо полицейских. Когда он перестал оказывать сопротивление из-за полученных ранений, полицейские стали оказывать ему первую помощь, но тот скончался.
15 марта как минимум в двух мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия) произошла стрельба. Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных в припаркованных рядом автомобилях. В результате стрельбы погиб 51 человек. Ранения получили около 50 человек.
13 марта в перестрелке в школе в бразильском муниципалитете Сузану погибли восемь человек, в том числе двое нападавших. По уточненным данным, погибли пятеро подростков 15-17 лет и трое взрослых, в том числе дядя одного из убийц. Еще 17 человек получили ранения. Предварительное расследование показало, что 17-летний Гильерми Таучи сначала убил 25-летнего Энрики ди Кастру, а потом покончил с собой. По данным полиции, оба молодых человека договорились, что убьют друг друга после нападения.
9 марта в мексиканском городе Саламанка штата Гуанахуато вооруженные люди ворвались в ночной бар и открыли огонь по посетителям и сотрудникам. На месте погибли 13 человек, еще восемь получили ранения, из них двое позже скончались в больницах.
16 февраля в офисном здании в городе Аврора в штате Иллинойс (США) сотрудник компании Henry Pratt, которого на совещании уведомили об увольнении, открыл стрельбу. В результате погибли пять человек, включая стрелка, которого ликвидировали правоохранители. В ходе операции были ранены пять офицеров полиции.
23 января стрельба произошла в банке SunTrust в городе Себринг, штат Флорида. Погибли пять человек. Подозреваемый Зефен Ксавер забаррикадировался внутри здания, а позже сдался властям.
6 января около 20.00 по местному времени несколько человек с оружием в руках вошли в бар Las Virginias на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо и открыли огонь по посетителям, погибли семь человек. После нападения нападавшие уехали на автомобилях.
2018
11 декабря был открыт огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге (Франция). Стрелком оказался уроженец Страсбурга 29-летний Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона. Погибли пять человек, более десяти получили ранения. 13 декабря правоохранителям удалось ликвидировать стрелка.
8 ноября вечером бывший морской пехотинец Ян Дэвид Лонг устроил стрельбу из пистолета Glock 21 с увеличенной обоймой в баре Borderline в городе Таузанд-Окс в Калифорнии. Погибли 11 посетителей, в том числе полицейский и стрелок.
27 октября в американском Питтсбурге произошло нападение на синагогу, когда там собрались люди на церемонию. Стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате стрельбы погибли 11 человек.
17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. В результате происшествия погиб 21 человек: на месте ЧП погибли 16 человек, включая покончившего с собой в библиотеке колледжа стрелка, в больницах умерли четыре человека, при транспортировке – один человек. Пострадали более пятидесяти человек. Изначально было возбуждено уголовное дело о теракте, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
18 мая в школе города Санта-Фе в Техасе 17-летний Димитриос Пагуртзис открыл стрельбу. Погибли 10 человек и были ранены еще 10. Стрелявший был задержан. В его доме и машине были обнаружены взрывные устройства и коктейли Молотова. Для совершения преступления молодой человек использовал ружье и револьвер 38 калибра, которые он взял у своего отца.
18 февраля мужчина открыл стрельбу по людям в дагестанском Кизляре, когда они возвращались со службы из храма. В результате погибли пять человек, четверо были ранены. Среди пострадавших – двое сотрудников правоохранительных органов. Нападавший был ликвидирован.
14 февраля в городе Паркленд, штат Флорида, в 60 километрах к северу от Майами, произошла стрельба в школе. Погибли 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения, который признался в содеянном.
2017
1 октября на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе (штат Невада) между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay, местный житель Стивен Пэддок открыл стрельбу с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. Жертвами стрельбы стали 58 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в истории США.
В ночь на 4 июня произошло массовое убийство в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, в садоводческом товариществе "50 лет Октября". Житель Москвы распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего мужчина уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Выжившим удалось связаться с правоохранителями, нападавший был задержан.
30 января трое вооруженных людей устроили стрельбу в одной из мечетей Квебека (Канада). Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции Кристин Куломб (Christine Coulombe) сообщило, что погибли "шесть человек в возрасте от 35 до 70 лет", еще восемь человек ранены. Всего в мечети находилось около 40 человек.
2016
В ночь на 12 июня в ночном клубе в Орландо (штат Флорида) неизвестный открыл огонь по посетителям заведения, после чего захватил заложников. По словам очевидцев, в клубе на момент нападения находились порядка 100 посетителей. В ходе стрельбы 49 человек погибли и 53 были ранены. Нападавший, житель Флориды афганского происхождения Омар Матин, был ликвидирован полицией.